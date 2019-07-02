Происшествия

Учебный самолет Л-39 разбился под ХарьковомПодмосковье Сегодня 15:10

В Харьковской области упал самолет Л-39. Об этом сообщает информагентство Nation News. Инцидент произошел приблизительно в 16:00.
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На Украине во время тренировочного полета разбился учебно-боевой самолет

РБК12:42

Учебный самолет Л-39 разбился на Украине

Народные новости12:19

На Украине упал тренировочный самолет

Интерфакс11:12

На Украине упал учебный самолет

Московский Комсомолец11:34

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

РИА Новости11:23

Украинский курсант разбил самолёт в Харьковской области

Life.ru11:44

Тренировочный самолет упал на Украине

РЕН ТВ11:05
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Политика

Путин прокомментировал гибель российских подводников

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.
Обновлено в 13:40
Здоровье

Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья

Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Футбол

Зе Луиш покинул расположение «Спартака»

Обновлено в 08:54
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 22:22
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено в 22:09
Политика

Глава МИД Канады неожиданно процитировала Путина перед Зеленским

Обновлено в 22:05
Авто

«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок

Обновлено в 16:01
Спорт

WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга

Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Обновлено в 21:04
Авто

Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров

Обновлено в 21:29
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Здоровье

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Политика

Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подтвердил информацию о том, что в сентябре 2016 года беседовал с сотрудниками ФБР.
Обновлено в 23:13
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено в 18:30
Энергетика

Железнодорожники готовы дать скидку на перевозку угля

В монополии говорят о снижении тарифов при поставках в порты юга и северо-запада России, которое бы нивелировало введенную в этом году экспортную надбавку в 8%. Однако сами угольщики просят о скидке в 12,8%. Они приветствуют инициативу ОАО РЖД, но считают ее размер недостаточным, полагая, что улучшить ситуацию можно, увязав пропуск поездов на выгодный Дальний Восток с поставками на запад.
Обновлено в 18:18
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Толстых американских военных посадят на кетогенную диету

Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
Обновлено в 06:08
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкие слова

Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.
Обновлено в 08:18
Баскетбол

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Происшествия

В МЧС рассказали о ситуации с паводком в Иркутской области

Обновлено в 22:48
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Политика

Россия за 10 лет удвоила число стран с безвизовым въездом

Отмечается, что в 2009 году россияне могли посещать без виз всего 60 стран мира.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

В Москве задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции

Полицейские задержали в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции, причиненный ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей.
Обновлено в 23:10
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия

В Иркутске произошёл пожар на складе хлебозавода

В Иркутске на складе хлебозавода произошло возгорание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 16:21
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