Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолетРИА Новости 11:23
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Ольга Кабо загадала желание в небе
Случилось это в день летнего солнцестояния, когда можно загадывать желания.
Обновлено в 19:00
Культура
Архитекторы назвали лучший дом мира
Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.
Обновлено в 04:10
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Авто
Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»
Обновлено в 13:44
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Экономика
Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых
Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено в 20:06
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Авто
Седаны Cadillac V-Series получат механическую КПП
Как отмечают некоторые специалисты, симбиоз 550-сильного мотора и механической коробки передач стал бы идеальной лебединой песней в преддверии выхода гибридных и полностью электрических автомобилей под маркой Cadillac.
Обновлено в 11:13
Культура
Сын актёра Сергея Филиппова узнал, что отец считал его мёртвым
Сын знаменитого актёра Сергея Филиппова Юрий впервые узнал, что отец так и не простил ему отъезд на ПМЖ в Америку.
Обновлено в 17:50
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Авто
Honda представила серийный электромобиль Honda e
Honda представила серийный электромобиль Honda e, созданный на новой платформе, специально разработанной для автомобилей с электрическими установками.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой представлен в России
Обновлено в 16:00
Происшествия
В столице Туниса прогремел мощный взрыв
Обновлено в 18:28
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Кино
Оливер Стоун может снять фильм о президентстве Дональда Трампа
Обновлено в 15:37
Происшествия
Ева Меркачева заявила, что родственники Михаила Хачатуряна ей угрожают
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Космос
NASA полетит к астероиду, где золота и платины хватит, чтобы сделать всех людей миллиардерами
NASA готовит полет на астероид Психея, туда планируется отправить зонд для исследования поверхности небесного тела.
Обновлено 29 июня в 18:09