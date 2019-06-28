Транспорт

Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводкаLenta.ru вчера в 23:42

В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье». Отмечается, что уровень воды реки превысил критическую отметку на 1,8 метра.
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Участок федеральной автотрассы перекрыли в Иркутской области из-за паводка

ТАССвчера в 20:29

Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

Lenta.ruвчера в 23:42

Из-за паводка в Иркутской области перекрыли федеральную трассу «Сибирь»

РБКвчера в 23:34

Участок федеральной трассы в Иркутской области перекрыт из-за паводка

RT на русскомвчера в 22:55

Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка

Известиявчера в 22:08

Дорожники спасают трассу от паводка

Вафианвчера в 09:11

Дорожники проводят отсыпку у мостов на трассе Р-255 Сибирь в Нижнеудинске для предотвращения размывов

Dorinfo.ruвчера в 09:58
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
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Общество

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Город в Иркутской области, административный центр Нижнеудинского района. Образует Нижнеудинское муниципальное образование.
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