Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводкаLenta.ru вчера в 23:42
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье». Отмечается, что уровень воды реки превысил критическую отметку на 1,8 метра.
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Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
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Общество
Из-за паводка эвакуировали 654 человека в Иркутской области
Паводок из-за проливных дождей продолжает набирать силу Проливные дожди в Иркутской области привели к выходу из русел сразу нескольких рек и подтоплению прибрежной территории и почти двух тысяч домовладений, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
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В пятницу, 28 июня, начинается визит делегации российский сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Швейцарию.
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Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
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