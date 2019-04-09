Восемь станций фиолетовой ветки метро открываются досрочноВести.Ru 05:31

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро с 14:00 мск будут открыты все станции. Компенсационные маршруты продолжать работать до ночи.

Изначально предполагалось, что участок этой ветки подземки от станции "Пролетарская" до "Котельников", закрытый 6 апреля ради строительства новой ветки московского метро, будет открыт 11 апреля в 05:30 утра.

Политика Порошенко извинился за лозунг про Путина Действующий украинский президент Петр Порошенко выполнил еще одно из требований своего соперника на выборах Владимира Зеленского и признал, что тот не является «агентом Путина».

Авто В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.

Общество ВЦИОМ: большинство россиян считают инвестиции в биткойн невыгодными "Можно сказать, что биткойны пока не завоевали популярность среди наших сограждан: две трети россиян, слышавших о них (65%), считают вложение денег в биткойны невыгодной инвестицией, лишь 2% покупали биткойны", - говорится в пресс-релизе ВЦИОМ.

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

Общество Малышева посоветовала 10 упражнений для улучшения здоровья женщин Телеведущая Елена Малышева опубликовала пост с десятью упражнениями для улучшения здоровья женщин.

Происшествия Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.

Политика В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе» Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Происшествия В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Шоу-бизнес Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией Актриса отдыхает в Доминикане 9 апреля звезда российского кино Елена Кондулайнен отмечает свой 61-й день рождения на пляжах Доминиканской республики, в районе Пунта-Каны.

Культура Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт в Калининграде, который должен был пройти 14 апреля.

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.

Политика Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Общество В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

Финансы Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.

Политика Госдума повышает пенсии военным пенсионерам Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Кино Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).

Политика Президент Исландии заговорил по-русски в Петербурге Президент Республики Исландия Гудни Торласиус Йоханнессон, выступая на пленарном заседании в рамках форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге 9 апреля, заговорил на русском языке.

Происшествия Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.

Общество Генпрокуратура отчиталась о противодействии экстремизму в интернете "Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет", - подчеркивается в докладе.

Технологии Facebook создает свою криптовалюту Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, планирует привлечение внешних инвестиций в размере одного миллиарда долларов США на создание собственной криптовалюты.

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Политика Путин пошутил про финских туристов в Петербурге Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.

Общество Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.

Экономика Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.

Театры Актера Сухорукова выписали из больницы Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.