Транспорт
Восемь станций фиолетовой ветки метро открываются досрочноВести.Ru 05:31
Изначально предполагалось, что участок этой ветки подземки от станции "Пролетарская" до "Котельников", закрытый 6 апреля ради строительства новой ветки московского метро, будет открыт 11 апреля в 05:30 утра.
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На Таганско-Краснопресненской линии московского метро с 14:00 мск будут открыты все станции. Компенсационные маршруты продолжать работать до ночи.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМИР 24 05:33
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Участок Таганско-Краснопресненской линии метро открыли досрочно
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:39
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