Транспорт
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро открыли на день раньшеКоммерсантъ 07:27
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро возобновилось движение поездов от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники», сообщает пресс-служба метрополитена. Этот участок был закрыт с 6 апреля из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
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Участок Таганско-Краснопресненской линии метро открыли досрочно
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:39
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