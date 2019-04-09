Участок Таганско-Краснопресненской линии метро открыли на день раньшеКоммерсантъ 07:27

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро возобновилось движение поездов от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники», сообщает пресс-служба метрополитена. Этот участок был закрыт с 6 апреля из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро открыли на день раньше

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