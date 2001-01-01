Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньшеКоммерсантъ 05:52

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро с 14:00 мск будут открыты все станции. Компенсационные маршруты продолжать работать до ночи.

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

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