Политика

Участок «Северного потока – 2» могут отдать отдельной компанииREGNUM 07:32

Для управления 50 км трубопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ пойдёт через Германию в Европу, может быть создана отдельная компания. Такую возможность рассматривает группа, которая ведет строительство газопровода. Об этом сообщает газета Financial Times.
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с чего всё началось
Оператор «Северного потока – 2», предназначенного для импорта российского газа в Германию, рассматривает возможность выделения последних 50 км газопровода в отдельную компанию, сообщает
 газета Financial Times со ссылкой на источники.
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