Происшествия
Участок Белого моря закрыли до взрыва на военном полигонеИзвестия 12:43
Район Двинского залива Белого моря закрыли еще до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, произошедшем в четверг, 8 августа. Такую информацию предоставил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Общество
Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни
Обновлено в 08:42
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Заключен контракт на модернизацию бомбардировщика Су-34
Казалось, что Су-34 является почти совершенной боевой машиной.
Обновлено в 11:06
Здоровье
Врач назвала самые вредные сорта сыра
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о вреде сыра.
Обновлено в 10:37
Политика
Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ
В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 15:19
Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено в 14:15
Культура
Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
Обновлено в 10:14
Происшествия
Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека
Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Су-30 разбился в Индии
Российский истребитель Су-30МКИ, принадлежащий ВВС Индии, разбился в штате Ассам на востоке страны.
Обновлено в 15:25
Гаджеты
AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95
Американские истребители F-22 вылетали на сопровождение двух российских Ту-95 "Медведь" у побережья Аляски.
Обновлено в 12:40
Гаджеты
Samsung показала Galaxy Note 10
Обновлено в 02:43
Кино
Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»
Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Футбол
УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучших игроков прошедшего сезона в Лиге чемпионов.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Неизвестные напали на депутата Госдумы в Москве
Группа людей устроила потасовку с депутатом Госдумы Борисом Чернышовым во время его встречи с избирателями в Западном Бирюлево на юге Москвы.
Обновлено в 17:10
Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Экономика
Михаила Фридмана вызвали в испанский суд по делу Zed WorldWide
Российского бизнесмена Михаила Фридмана вызвали в испанский суд в качестве подозреваемого по делу о попытке приобретения компании Zed WorldWide, сообщили РИА Новости в Национальной суде Испании.
Обновлено вчера в 07:14
Футбол
«Зенит» арендовал защитника «Енисея» Захарова
Пресс-служба «Енисея» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что защитник команды Глеб Захаров продолжит карьеру в «Зените».
Обновлено в 11:32
Происшествия
Машина загорелась после ДТП на дороге в Петербурге
По всей видимости, на дороге произошло столкновение нескольких автомобилей, после чего одна из машин загорелась, несмотря на ливень.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Названы 9 продуктов с ГМО, от которых следует отказаться
Специалисты уверены, что кукуруза является ГМО продуктом.
Обновлено в 12:45
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика
Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Реализация цифровых инициатив - ключевое направление деятельности ЕАЭС на ближайшую перспективу, Россия нацелена на конструктивную работу по этому вопросу, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
Обновлено в 11:57
Происшествия
Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК
3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Сотни сирийских беженцев вернулись домой из лагеря «Эр-Рукбан»
В нашем распоряжении оказалось видео с места событий: Полевой офицер, обеспечивающий безопасность коридора, сообщил ФАН, что лагерь "Эр-Рукбан" покинули еще несколько сотен перемещенных лиц, включая детей и женщин, которые прибыли на перевал Джлеб с личными вещами.
Обновлено в 09:00