Происшествия

Участок Белого моря закрыли до взрыва на военном полигонеИзвестия 12:43

Район Двинского залива Белого моря закрыли еще до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, произошедшем в четверг, 8 августа. Такую информацию предоставил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Военные закрыли район Двинской губы для судов еще до взрыва на полигоне под Северодвинском

ТАСС10:05

Район Белого моря около взрыва на полигоне закрыли

Газета.Ru11:03

Судам запретили плавание в районе взрыва на военном полигоне под Северодвинском

Lenta.ru10:13

После взрыва стало известно о закрытом на месяц районе Белого моря

РБК11:27

Участок Белого моря рядом с местом взрыва на полигоне ВМФ закрыли для судоходства

Интерфакс09:31

Район взрыва в Белом море закрыли для плавания

РЕН ТВ09:27

Район взрыва в Белом море закрыли для гражданских. Там могло затонуть судно - носитель ядерных ракет

Фонтанка.Ру08:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Общество

Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни

Обновлено в 08:42
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Заключен контракт на модернизацию бомбардировщика Су-34

Казалось, что Су-34 является почти совершенной боевой машиной.
Обновлено в 11:06
Здоровье

Врач назвала самые вредные сорта сыра

Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о вреде сыра.
Обновлено в 10:37
Политика

Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ

В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:35
Общество

В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено в 14:15
Культура

Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского

Обновлено в 10:14
Происшествия

Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека

Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Су-30 разбился в Индии

Российский истребитель Су-30МКИ, принадлежащий ВВС Индии, разбился в штате Ассам на востоке страны.
Обновлено в 15:25
Гаджеты

AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3

Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95

Американские истребители F-22 вылетали на сопровождение двух российских Ту-95 "Медведь" у побережья Аляски.
Обновлено в 12:40
Гаджеты

Samsung показала Galaxy Note 10

Обновлено в 02:43
Кино

Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»

Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучших игроков прошедшего сезона в Лиге чемпионов.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Неизвестные напали на депутата Госдумы в Москве

Группа людей устроила потасовку с депутатом Госдумы Борисом Чернышовым во время его встречи с избирателями в Западном Бирюлево на юге Москвы.
Обновлено в 17:10
Политика

Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Экономика

Михаила Фридмана вызвали в испанский суд по делу Zed WorldWide

Российского бизнесмена Михаила Фридмана вызвали в испанский суд в качестве подозреваемого по делу о попытке приобретения компании Zed WorldWide, сообщили РИА Новости в Национальной суде Испании.
Обновлено вчера в 07:14
Футбол

«Зенит» арендовал защитника «Енисея» Захарова

Пресс-служба «Енисея» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что защитник команды Глеб Захаров продолжит карьеру в «Зените».
Обновлено в 11:32
Происшествия

Машина загорелась после ДТП на дороге в Петербурге

По всей видимости, на дороге произошло столкновение нескольких автомобилей, после чего одна из машин загорелась, несмотря на ливень.
Обновлено в 15:36
Здоровье

Названы 9 продуктов с ГМО, от которых следует отказаться

Специалисты уверены, что кукуруза является ГМО продуктом.
Обновлено в 12:45
Политика

Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

Обновлено в 12:42
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика

Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС

Реализация цифровых инициатив - ключевое направление деятельности ЕАЭС на ближайшую перспективу, Россия нацелена на конструктивную работу по этому вопросу, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

Обновлено в 11:57
Происшествия

Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

Сотни сирийских беженцев вернулись домой из лагеря «Эр-Рукбан»

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий: Полевой офицер, обеспечивающий безопасность коридора, сообщил ФАН, что лагерь "Эр-Рукбан" покинули еще несколько сотен перемещенных лиц, включая детей и женщин, которые прибыли на перевал Джлеб с личными вещами.
Обновлено в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное