Происшествия

Участок Белого моря закрыли до взрыва на военном полигонеИзвестия 12:43

Район Двинского залива Белого моря закрыли еще до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, произошедшем в четверг, 8 августа. Такую информацию предоставил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб.
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