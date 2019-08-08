Район Двинского залива Белого моря закрыли еще до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, произошедшем в четверг, 8 августа. Такую информацию предоставил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб.

Участок Белого моря закрыли до взрыва на военном полигоне

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