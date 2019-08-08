Происшествия
Участок Белого моря закрыли до взрыва на военном полигонеИзвестия 12:43
Район Двинского залива Белого моря закрыли еще до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, произошедшем в четверг, 8 августа. Такую информацию предоставил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Двинский залив Белого моря в районе взрыва на военном объекте закрыли для свободного плавания
Новости Архангельска 29.ru09:22
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Происшествия
Киргизская полиция штурмует резиденцию экс-президента Атамбаева
Обновлено вчера в 11:16
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»
Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Футбол
Тун — Спартак 2:3 (2-й тайм)
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено в 13:16
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Общество
Шестилапый щенок лабрадора появился на свет в Великобритании
Шестилапый щенок появился на свет в семье медицинской сестры Лорен Сэлмон в городе Кент в Великобритании, лабрадор родился на восьмой неделе.
Обновлено в 13:59
Политика
8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска, нарушив международные договоренности, начали штурм Южной Осетии.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Бондарчук в белом купальнике попозировала на яхте в шторм
Обновлено в 13:18
Общество
Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы
В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Происшествия
Тела 20 человек обнаружили в Мексике
По его данным, тела обнаружили в трех разных местах города Уруапан. Согласно словам Патрона, девять трупы были подвешены на мосту.
Обновлено в 13:34
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 07:51
Политика
США «купили» YouTube для свержения госвласти в России
Федеральное агентство новостей пишет, что это далеко не первый случай и отмечает, что действия администрации портала являются частью глобального плана США по вмешательству во внутренние дела российского государства.
Обновлено в 13:10
Политика
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Авто
Назвали самые незащищенные от угона автомобили
Кроссовер DS 3 Crossback – самый уязвимый для угона автомобиль по версии экспертов британского издания What Car.
Обновлено в 04:25
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлеб
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Футбол
«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо
Обновлено в 12:44
Космос
В красноярском Железногорске испытывают солнечную батарею для спутника
Отмечается, что каждое крыло солнечной батареи «Экспресса-103» имеет площадь 18 квадратных метров.
Обновлено в 08:24
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Культура
В Русском музее открылась выставка работ Константина Сомова
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 09:37