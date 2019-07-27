Происшествия
Участников незаконной акции в Москве задерживает полицияВести.Ru 07:56
Сотрудники полиции задерживают участников несогласованного митинга и препровождают их в автозаки. Точное число задержанных пока неизвестно. Акция проходит на Тверской улице в центре столицы.
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