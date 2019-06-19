Экономика

Участников ипотечных каникул освободят от НДФЛПарламентская газета вчера в 05:36

Граждан освободят от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе ипотечных каникул. Соответствующий закон приняла Госдума.
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Участников ипотечных каникул освободят от НДФЛ

Парламентская газетавчера в 05:36

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РИА Новостивчера в 05:46
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