Политика

МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с ИраномКоммерсантъ вчера в 21:35

СВПД подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. Дональд Трамп, однако, счел, что соглашение было «основано на лжи», и обвинил Иран в несоблюдении СВПД.
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