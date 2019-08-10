Правительство России приняло решение выделить республике Саха (Якутия) дополнительные средства в размере 390,9 млн руб. на тушение лесных пожаров, которые в первую очередь пойдут на выплаты участникам тушения. Об этом сообщается на сайте правительства республики Саха.

Участники тушения пожаров в Якутии получат деньги от властей

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Космос «Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу» Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.

Шоу-бизнес Вилли Токарева похоронили в Москве Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.

Общество На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы По словам Константина Сонина, даже в отсталых странах оппозиция может на определенном уровне участвовать в управлении государством.

Общество Эксперт рассказала, как подготовить ребенка к школе и не разориться По мнению Андреевой, финансово подготовиться к августовским покупкам и сентябрьским родительским собраниям родителям помогут краткосрочное планирование и накопление средств.

Происшествия На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России Российского бизнесмена из Приморья Игоря Польченко, которого объявили в международный розыск за махинации с кредитами, задержали 7 августа на Кипре.

Транспорт В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.

Общество Операторы связи приступили к тестированию 5G в Москве В Москве операторы связи приступили к тестированию нового стандарта связи 5G, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Политика В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Общество Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.

Политика Польша опасается сближения Евросоюза с Россией Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.

Политика Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.

Происшествия В Приморье 18 туристов заблокированы на пляже из-за ливней В управлении МЧС по Приморскому краю проинформировали о том, что 18 туристов из-за ливней не смогли покинуть пляж.

Политика Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.

Политика Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

Армия и оружие Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.

Происшествия Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.