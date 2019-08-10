Экономика
Участники тушения пожаров в Якутии получат деньги от властейRT на русском вчера в 21:03
Правительство России приняло решение выделить республике Саха (Якутия) дополнительные средства в размере 390,9 млн руб. на тушение лесных пожаров, которые в первую очередь пойдут на выплаты участникам тушения. Об этом сообщается на сайте правительства республики Саха.
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Якутия получит дополнительно около 400 млн рублей на борьбу с лесными пожарами
Якутия 24вчера в 07:02
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