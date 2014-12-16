Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25% — экономисты абсолютно уверены в этом, свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg (такого мнения придерживаются все 32 аналитика, опрошенных агентством).

с чего всё началось

Значение ставки RUONIA еще за несколько дней до заседания 14 июня вплотную приблизилось к отметке 7,5%. Как видим из графика ниже, сейчас показатель находится вблизи 7,25%, что подтверждает нашу гипотезу о снижении ставки 26 июля на 25 базисных пунктов.

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