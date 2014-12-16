Финансы

Участники рынка ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницуВести.Финанс 04:53

Значение ставки RUONIA еще за несколько дней до заседания 14 июня вплотную приблизилось к отметке 7,5%. Как видим из графика ниже, сейчас показатель находится вблизи 7,25%, что подтверждает нашу гипотезу о снижении ставки 26 июля на 25 базисных пунктов.
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось

Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25% — экономисты абсолютно уверены в этом, свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg (такого мнения придерживаются все 32 аналитика, опрошенных агентством).
РБК00:00

Подробнее о событии

Аналитики предсказали еще одно снижение ключевой ставки Центробанком

Московский Комсомолец05:58

Аналитик: ЦБ РФ понизит ставку, но даст «осторожный комментарий»

Росбалтвчера в 10:38

Центробанк сделает деньги дешевле

News.ru01:15

АК БАРС Финанс: ЦБ РФ на предстоящем заседании снизит ключевую ставку на 25 б.п

Finam.Ru04:03

Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ

РБК00:00

Аналитики готовятся к маневрам Центробанка: Упадет ли ключевая ставка до 6,5%

Царьград05:18

Проценты хорошо пошли

Российская газета22 июля в 11:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Общество

Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка

Госдума приняла в третьем чтении закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
Обновлено в 06:13
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика

Памфилова пожалуется на Горизбирком Петербурга в ВС РФ

Обновлено в 06:45
Происшествия

Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн

В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Гаджеты

Новый концепт iPhone 11 от Caviar посвятили высадке на Луне

Российская ювелирная компания Caviar презентовала новый концепт последнего iPhone.
Обновлено в 04:49
Общество

Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

В Индии впервые пройдут военно-космические учения

Уточняется, что решение о проведении учений было принято после того, как Индия провела в марте 2019 года успешный запуск противоспутниковой ракеты-перехватчика.
Обновлено в 06:49
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба

Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Единоборства

Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву

Боксер выразил соболезнования близким погибшего и посвятил Дадашеву стихи.
Обновлено в 03:41
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса

После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Автоспорт

Netflix выпустит новый мини-сериал о «Формуле-1» в 2020 году

«Формула-1» и Netflix в 2020 году выпустят второй мини-сериал «Drive to Survive» о закулисье «королевских гонок».
Обновлено в 06:49
Общество

В МЧС прокомментировали ситуацию с дымкой в Екатеринбурге

Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат

Обновлено в 07:04
Гаджеты

У нового iPhone не будет разъема USB Type-C

Как проинформировал редактор портала 9to5Mac Гильермо Рамбо, новый iPhone 11 получит новый процессор, но лишится разъема USB Type-C.
Обновлено в 01:19
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона повидалась с Немоляевой и Рождественской

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона — Нелли Кобзон — стала гостьей одного из светских мероприятий.
Обновлено в 05:42
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Происшествия

На Кубани мать посаженного на цепь мальчика надеется вернуть его домой

Обновлено в 05:57
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере возросло

Обновлено в 05:52
Общество

В Москве 27 июля отметят День гамбургера

Обновлено в 06:14
Финансы

Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Главное