Финансы
Участники рынка ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницуВести.Финанс 04:53
Значение ставки RUONIA еще за несколько дней до заседания 14 июня вплотную приблизилось к отметке 7,5%. Как видим из графика ниже, сейчас показатель находится вблизи 7,25%, что подтверждает нашу гипотезу о снижении ставки 26 июля на 25 базисных пунктов.
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Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25% — экономисты абсолютно уверены в этом, свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg (такого мнения придерживаются все 32 аналитика, опрошенных агентством).РБК00:00
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