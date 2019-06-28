Энергетика
Участники нефтяного рынка ожидают итогов саммита G20REGNUM 05:56
Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $66,24 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WT стоят $59,19 за баррель. Как можно заменить волатильность на нефтяном рынке снизилась. В первую очередь из-за снижения активности действий крупными участниками рынка.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
Шоу-бизнес
Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
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Происшествия
Помощница мэра Новороссийска напала на журналистку местной газеты
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
В России ужесточили наказания для пьяных водителей
За ДТП с погибшим водитель может получить до 12 лет тюрьмы, это на 7 лет больше, чем раньше.
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Политика
Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times
Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Политика
Трамп на встрече с Путиным дважды пошутил
Американский лидер Дональд Трамп несколько раз пошутил во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке.
Обновлено в 12:45
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 снова подешевел
Всего пару недель назад китайская компания Xiaomi объявила о временной скидке на свой смартфон модели Mi9, оснащенной 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 07:49
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
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Шоу-бизнес
Климову и Месхи официально развели
Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Политика
В отношении Нила Ушакова в Латвии возбудили уголовное дело
В Латвии начато уголовное производство в отношении бывшего мэра Рики, а ныне депутата Европарламента Нила Ушакова.
Обновлено в 12:34
Общество
Дорогу к резиденции Кейт и Уильяма назвали «вымощенной бриллиантами»
На смену покрытия к подъездной дороге ушла баснословная сумма, которая весьма удивила королевского репортера Камиллу Томини.
Обновлено в 10:56
Политика
Макрон приветствовал Путина по-русски
Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
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Футбол
«Милан» исключили из еврокубков на сезон
Решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне итальянский "Милан" на один сезон исключен из еврокубков.
Обновлено в 07:41
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Политика
Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром
Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Турции подросток поймал выпавшего из окна ребенка
Обновлено в 00:25
Политика
ФБК обнаружил «рисовальщиков подписей» в Москве
Беглов назвал это "провокацией" и "спекуляцией" и отказался использовать подписи, полученные в свою поддержку на территории Выборгского района.
Обновлено в 11:24
Общество
Завершился первый этап конкурса «Мой город — мои возможности» в Петербурге
Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец рассказала журналистам об итогах регистрации участников конкурса, а также о том, как они справились с первым обязательным заданием — написать эссе о проблемах Петербурга.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Футбол
«Рубин» представит пятую эмблему за семь лет
"Рубин" новый сезон начнет с обновленной эмблемой. С данной инициативой выступило руководство ТИАФ - спонсора казанцев.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн
«Челси» отказался продавать нападающего Каллума Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа»
Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Общество
В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом
Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Финансы
Россия и Китай объявили дедолларизацию
Сообщается, что уже создаются механизмы, которые поспособствуют переходу России И Китая на национальную валюту и отказаться от долларов.
Обновлено в 03:17