Энергетика

Участники нефтяного рынка ожидают итогов саммита G20REGNUM 05:56

Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $66,24 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WT стоят $59,19 за баррель. Как можно заменить волатильность на нефтяном рынке снизилась. В первую очередь из-за снижения активности действий крупными участниками рынка.
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Стоимость нефти Brent слегка снижается, WTI дорожает

Росбалт08:57

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 61,95 - 63,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

Финмаркет07:58

Цены на нефть колеблются в преддверии саммита G20 и встречи ОПЕК+

ПРАЙМ07:44

Цены на нефть «застыли»

REGNUM08:54

Цены на нефть снижаются в ожидании итогов саммита G20 и встречи ОПЕК

Financial One02:11
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Шоу-бизнес

Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Помощница мэра Новороссийска напала на журналистку местной газеты

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В России ужесточили наказания для пьяных водителей

За ДТП с погибшим водитель может получить до 12 лет тюрьмы, это на 7 лет больше, чем раньше.
Обновлено в 07:00
Политика

Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times

Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Политика

Трамп на встрече с Путиным дважды пошутил

Американский лидер Дональд Трамп несколько раз пошутил во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке.
Обновлено в 12:45
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 снова подешевел

Всего пару недель назад китайская компания Xiaomi объявила о временной скидке на свой смартфон модели Mi9, оснащенной 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 07:49
Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Климову и Месхи официально развели

Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Политика

В отношении Нила Ушакова в Латвии возбудили уголовное дело

В Латвии начато уголовное производство в отношении бывшего мэра Рики, а ныне депутата Европарламента Нила Ушакова.
Обновлено в 12:34
Общество

Дорогу к резиденции Кейт и Уильяма назвали «вымощенной бриллиантами»

На смену покрытия к подъездной дороге ушла баснословная сумма, которая весьма удивила королевского репортера Камиллу Томини.
Обновлено в 10:56
Политика

Макрон приветствовал Путина по-русски

Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Футбол

Рекордсмен на четверть века: 25 лет назад Олег Саленко сотворил чудо

Обновлено в 05:53
Футбол

«Милан» исключили из еврокубков на сезон

Решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне итальянский "Милан" на один сезон исключен из еврокубков.
Обновлено в 07:41
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Политика

Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром

Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Турции подросток поймал выпавшего из окна ребенка

Обновлено в 00:25
Политика

ФБК обнаружил «рисовальщиков подписей» в Москве

Беглов назвал это "провокацией" и "спекуляцией" и отказался использовать подписи, полученные в свою поддержку на территории Выборгского района.
Обновлено в 11:24
Общество

Завершился первый этап конкурса «Мой город — мои возможности» в Петербурге

Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец рассказала журналистам об итогах регистрации участников конкурса, а также о том, как они справились с первым обязательным заданием — написать эссе о проблемах Петербурга.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Футбол

«Рубин» представит пятую эмблему за семь лет

"Рубин" новый сезон начнет с обновленной эмблемой. С данной инициативой выступило руководство ТИАФ - спонсора казанцев.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Футбол

«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн

«Челси» отказался продавать нападающего Каллума Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа»

Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Общество

В России утвердили список запрещенных животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Обновлено в 08:03
Происшествия

Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом

Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Финансы

Россия и Китай объявили дедолларизацию

Сообщается, что уже создаются механизмы, которые поспособствуют переходу России И Китая на национальную валюту и отказаться от долларов.
Обновлено в 03:17
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Си Цзиньпин
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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