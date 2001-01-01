Энергетика
Участники нефтяного рынка ожидают итогов саммита G20REGNUM 05:56
Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $66,24 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WT стоят $59,19 за баррель. Как можно заменить волатильность на нефтяном рынке снизилась. В первую очередь из-за снижения активности действий крупными участниками рынка.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Политика
Депутат Гаврилов вновь собрался в Грузию
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что планирует снова посетить Грузию.
Обновлено в 06:54
Общество
Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн
Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.
Обновлено в 07:56
Финансы
Внешний долг России вырос за I квартал на 3,1%
Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, по оценке Банка России, составил $468,85 млрд, что на 3,1% выше показателя на начало 2019 года, следует из материалов ЦБ РФ.
Обновлено в 09:42
Политика
Встреча Путина и Мэй началась в Осаке
Обновлено в 04:28
Происшествия
Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево
Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
Обновлено в 10:12
Энергетика
Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достоят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Никита Пресняков резко ответил на комментарий о беременности жены
Мнения фолловеров на резкий комментарий разделились – многие поддержали Преснякова, но были и те, кому ответ показался слишком грубым.
Обновлено в 02:42
Политика
СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20
Обновлено в 09:41
Политика
Песков объяснил отношение Путина к либерализму
Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
Обновлено в 08:44
Технологии
Google запустила специальный сервис для малых предприятий
Компания Google 27 июня объявила о запуске сервиса, который призван помогать малому предпринимательству.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Футбол
Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке Америки
Обновлено в 01:08
Игры
Подтверждена дата запуска EA Access на PS4
Electronic Arts подтвердила срок запуска подписки EA Access на PS4. Новинку запустят в среду, 24 июля.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Самбурская: «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»
Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск. Для отдыха певица и актриса выбрала остров Самуи в Таиланде.
Обновлено в 06:00
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор
В Краснодаре суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и расчленении женщины.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Остатки моста в Генуе, из-за которого погибли десятки людей, взорвали
Напомним, мост Моранди частично обрушился в августе 2018 года, что привело к гибели 43 человек.
Обновлено в 07:23
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Общество
В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
Обновлено в 09:42
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС.
Обновлено в 07:12
Авто
Audi проводит тесты новой версии A5 Sportback
A5 Sportback Spy не получила революционных изменений, однако у обновленной модели появился модифицированный передний бампер, новые воздухозаборники, пересмотренная решетка радиатора и иной формы головная оптика.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55