Энергетика

Участники нефтяного рынка ожидают итогов саммита G20REGNUM 05:56

Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $66,24 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WT стоят $59,19 за баррель. Как можно заменить волатильность на нефтяном рынке снизилась. В первую очередь из-за снижения активности действий крупными участниками рынка.
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Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 61,95 - 63,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

Финмаркет07:58

Участники нефтяного рынка ожидают итогов саммита G20

REGNUM05:56
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Общество

На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Политика

Депутат Гаврилов вновь собрался в Грузию

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что планирует снова посетить Грузию.
Обновлено в 06:54
Общество

Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн

Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.
Обновлено в 07:56
Космос

Экипаж «Союз МС-13» возьмет с собой на МКС утенка Квака и робота Валли

Обновлено в 07:38
Финансы

Внешний долг России вырос за I квартал на 3,1%

Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, по оценке Банка России, составил $468,85 млрд, что на 3,1% выше показателя на начало 2019 года, следует из материалов ЦБ РФ.
Обновлено в 09:42
Политика

Встреча Путина и Мэй началась в Осаке

Обновлено в 04:28
Происшествия

Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево

Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
Обновлено в 10:12
Энергетика

Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достоят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Никита Пресняков резко ответил на комментарий о беременности жены

Мнения фолловеров на резкий комментарий разделились – многие поддержали Преснякова, но были и те, кому ответ показался слишком грубым.
Обновлено в 02:42
Политика

СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20

Обновлено в 09:41
Политика

Песков объяснил отношение Путина к либерализму

Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
Обновлено в 08:44
Технологии

Google запустила специальный сервис для малых предприятий

Компания Google 27 июня объявила о запуске сервиса, который призван помогать малому предпринимательству.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Футбол

Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке Америки

Обновлено в 01:08
Игры

Подтверждена дата запуска EA Access на PS4

Electronic Arts подтвердила срок запуска подписки EA Access на PS4. Новинку запустят в среду, 24 июля.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Самбурская: «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»

Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск. Для отдыха певица и актриса выбрала остров Самуи в Таиланде.
Обновлено в 06:00
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Политика

Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

В Краснодаре суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и расчленении женщины.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Остатки моста в Генуе, из-за которого погибли десятки людей, взорвали

Напомним, мост Моранди частично обрушился в августе 2018 года, что привело к гибели 43 человек.
Обновлено в 07:23
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Общество

В России утвердили список запрещенных животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Самолет упал на жилой дом в США

Обновлено в 09:42
Политика

Глава Рослесхоза подал в отставку

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС.
Обновлено в 07:12
Авто

Audi проводит тесты новой версии A5 Sportback

A5 Sportback Spy не получила революционных изменений, однако у обновленной модели появился модифицированный передний бампер, новые воздухозаборники, пересмотренная решетка радиатора и иной формы головная оптика.
Обновлено в 00:04
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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Си Цзиньпин
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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