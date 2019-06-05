В Донбассе договорились о новом перемирииМойка78 15:59

Стороны конфликта в Донбассе договорились на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон.

с чего всё началось

Стороны конфликта в Донбассе пришли к договоренности заключить новое перемирие. Соглашения достигли на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Соглашение касается установления режима тишины на линии соприкосновения сторон.

В Донбассе договорились о новом перемирии

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