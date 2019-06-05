Политика
В Донбассе договорились о новом перемирииМойка78 15:59
Стороны конфликта в Донбассе пришли к договоренности заключить новое перемирие. Соглашения достигли на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Соглашение касается установления режима тишины на линии соприкосновения сторон.
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с чего всё началось
Стороны конфликта в Донбассе договорились на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон.ТАСС10:54
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