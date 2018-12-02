Происшествия
Участники группы «Чайф» стали свидетелями ЧП на борту самолета
Участники группы «Чайф» стали свидетелями ЧП на борту самолетаИзвестия04:41
Участники группы «Чайф» стали свидетелями инцидента на борту самолета, следовавшего по маршруту Новосибирск–Екатеринбург, пишет 2 декабря портал E1. Сообщается, что пассажиров длительное время держали в автобусе с открытыми дверями при температуре -25 градусов.
Известия04:41
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Пассажиров спасали нашатырём: самолет с группой «Чайф» на борту превратился в парилку
Екатеринбург Онлайн01:36
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 05:27, Ашберн
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