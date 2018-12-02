Происшествия

Участники группы «Чайф» стали свидетелями ЧП на борту самолета
Известия
04:41

Участники группы «Чайф» стали свидетелями инцидента на борту самолета, следовавшего по маршруту Новосибирск–Екатеринбург, пишет 2 декабря портал E1. Сообщается, что пассажиров длительное время держали в автобусе с открытыми дверями при температуре -25 градусов.
Известия04:41

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Владимир Шахрин
Музыкант
Советский и российский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, основатель и бессменный лидер группы «Чайф». Почётный гражданин Екатеринбурга.
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Чайф
Рок-группа
Советская и российская рок-группа, образованная Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году. История группы начинается ещё с 1983 года, когда Владимир Шахрин, Олег Решетников и Вадим Кукушкин начали репетиции в Свердловске.
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