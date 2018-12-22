Футбол

Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые
Матч ТВ
02:12

Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.
Матч ТВ02:12

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Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые

Матч ТВ02:12

Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые

Sportbox.RU02:12

Призовые за участие в финальной части Евро-2020 составят рекордную сумму

RT на русском02:11

УЕФА бьет рекорды по призовым в финальной части Евро-2020

Нева Спорт01:57

УЕФА заплатит участникам Евро-2020 рекордные призовые

Спорт-Экспресс01:47

УЕФА объявил о рекордных призовых за участие в финальной части Евро-2020

Чемпионат01:34

Победитель Евро-2020 может заработать 34 млн евро

Sport24.ru02:19
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Футбол

«Аль-Насср» предлагает Виллаш-Боашу 8 миллионов в год

Столичный «Аль-Насср» предлагает 41-летнему специалисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год.
Обновлено в 05:23
Футбол

«Спартак» зимой расстанется с шестью футболистами, сообщают СМИ

Руководство московского "Спартака" намерено в зимнее трансферное окно расстаться помимо Романа Еременко еще с пятью футболистами.
Обновлено в 06:14
Футбол

Агент Ингасона: «Предложений от „Зенита“ и „Краснодара“ не получали»

Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.
Обновлено в 04:55
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил победную серию в АПЛ

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол

Дортмундская «Боруссия» переиграла гладбахскую

В матче 17-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха.
Обновлено вчера в 16:24
Футбол

«Наполи» — СПАЛ: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 05:00
Футбол

Роман Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" сообщил, что защитник Родригу Бекао в ближайшее время станет игроком красно-синих на постоянной основе.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

Хави: «Прежняя сборная Испании выиграла бы у России в серии пенальти»

Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:26
Футбол

Криштиану Роналду выпустил собственную игру для смартфонов

Обновлено вчера в 15:56
Футбол

«ПСЖ» планирует предложить за хавбека «Наполи» Аллана 50 млн евро

Отмечается, что парижане видят в Аллане замену Адриену Рабьо, который покинет клуб по окончании сезона, и намерены предложить 50 миллионов евро.
Обновлено в 06:17
Футбол

ФК «Рубин» может начать новый сезон на своем старом стадионе

Футбольный казанский клуб «Рубин» может начать сезон 2019/20 на поле казанского стадиона «Центральный», сообщает 22 декабря со ссылкой министра по чрезвычайным ситуациям Татарии Рафиса Хабибуллина Спорт БО.
Обновлено в 06:10
Футбол

Павар согласился перейти в «Баварию»

Защитник Бенжамен Павар может сменить «Штутгарт» на «Баварию».
Обновлено в 01:24
Футбол

Игрок «Факела» сделал тату в память о погибшем футболисте «Локомотива»

Полузащитник воронежского «Факела» Александр Ломакин сделал татуировку в память о трагически ушедшем из жизни брате Алексее Ломакине, который выступал за молодежный состав «Локомотива».
Обновлено в 05:54
Футбол

Андрес Иньеста: «В будущем вижу себя тренером»

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, ранее защищавший цвета «Барселоны», рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 04:43
Футбол

«Интер» договорился о подписании контракта с Рэмси летом

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси продолжит карьеру в «Интере», сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica.
Обновлено в 04:14
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