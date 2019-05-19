Музыка
Объявлен победитель «Евровидения-2019»РЕН ТВ вчера в 19:02
Победителем конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.
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Единоборства
Кадр дня: Деонтей Уайлдер и Доминик Бризил
Обновлено 17 мая в 01:00
Музыка
На Евровидении победили Нидерланды
Обновлено вчера в 19:04
Политика
На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов
Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:36
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено вчера в 14:10
Культура
Депутата из Прикамья Илью Кузьмина пригласили на шоу «Давай поженимся»
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Иран меняет тактику экспорта нефти
"Тактика Министерства нефти при экспорте нефти и нефтепродуктов изменилась и, возможно, изменились пункты назначения нефтяных грузов из наших портов", сказал ILNA заместитель директора по морским делам Ирана по портам и морским организациям Хади Хакшенас.
Обновлено вчера в 07:28
Религия
РПЦ прокомментировала протесты из-за стройки храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Ищут открытых людей: чем сегодня живут уличные жулики
Телефонные мошенники днями и ночами прочесывают глобальную паутину, анализируя личные данные самых разных людей и выискивая в них любую зацепку, с помощью которой можно вытянуть из потенциальной жертвы купюры.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Политика
В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17
Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено 17 мая в 15:25
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
Обновлено вчера в 10:21
Игры
Digital Foundry: технический анализ RAGE 2 на Xbox One X, PS4 Pro, PS4 и Xbox One
Обновлено вчера в 07:57
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес
«Хроники Нарнии» 9 лет спустя: главные герои изменились до неузнаваемости
После съемок в фильмах серии «Хроники Нарнии» поклонники думали, что главные актеры станут знаменитыми и составят конкуренцию голливудским звездам, но их судьба сложилась иначе.
Обновлено в 00:00
Политика
Саудовская Аравия заявила о готовности ответить на недавние обстрелы
Аль-Джубейра считает что в дестабилизации региона основная ответственность лежит на Иране, который угрожал экономическим интересам мира, планировал закрыть морские пути и провел террористические операции в регионе.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1
Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено вчера в 17:30
Религия
Епархия не откажется от строительства храма в сквере Екатеринбурга
В Екатеринбурге епархия не собирается отказываться от строительства храма святой Екатерины у Театра драмы, на территории сквера.
Обновлено вчера в 14:51