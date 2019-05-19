Музыка

Объявлен победитель «Евровидения-2019»РЕН ТВ вчера в 19:02

Победителем конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.
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Первые 10 финалистов Евровидения 2019 названы

В городе R00:26

Объявлен победитель «Евровидения-2019»

РЕН ТВвчера в 19:02

В Тель-Авиве проходит финал «Евровидения-2019»

Аргументы и Фактывчера в 15:27

Участники финала «Евровидения» завершили выступления

РБКвчера в 17:12

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Вести ФМвчера в 04:27

Как проходит «Евровидение» в Израиле?

BFM.ruвчера в 05:36

Финал «Евровидения-2019» пройдёт в субботу в Тель-Авиве

Интерфакс17 мая в 17:03
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Единоборства

Кадр дня: Деонтей Уайлдер и Доминик Бризил

Обновлено 17 мая в 01:00
Музыка

На Евровидении победили Нидерланды

Обновлено вчера в 19:04
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:36
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Музыка

Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено вчера в 14:10
Культура

Депутата из Прикамья Илью Кузьмина пригласили на шоу «Давай поженимся»

Обновлено вчера в 12:15
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Иран меняет тактику экспорта нефти

"Тактика Министерства нефти при экспорте нефти и нефтепродуктов изменилась и, возможно, изменились пункты назначения нефтяных грузов из наших портов", сказал ILNA заместитель директора по морским делам Ирана по портам и морским организациям Хади Хакшенас.
Обновлено вчера в 07:28
Религия

РПЦ прокомментировала протесты из-за стройки храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:05
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Ищут открытых людей: чем сегодня живут уличные жулики

Телефонные мошенники днями и ночами прочесывают глобальную паутину, анализируя личные данные самых разных людей и выискивая в них любую зацепку, с помощью которой можно вытянуть из потенциальной жертвы купюры.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:04
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Политика

В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17

Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено 17 мая в 15:25
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
Обновлено вчера в 10:21
Игры

Digital Foundry: технический анализ RAGE 2 на Xbox One X, PS4 Pro, PS4 и Xbox One

Обновлено вчера в 07:57
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес

«Хроники Нарнии» 9 лет спустя: главные герои изменились до неузнаваемости

После съемок в фильмах серии «Хроники Нарнии» поклонники думали, что главные актеры станут знаменитыми и составят конкуренцию голливудским звездам, но их судьба сложилась иначе.
Обновлено в 00:00
Политика

Саудовская Аравия заявила о готовности ответить на недавние обстрелы

Аль-Джубейра считает что в дестабилизации региона основная ответственность лежит на Иране, который угрожал экономическим интересам мира, планировал закрыть морские пути и провел террористические операции в регионе.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено вчера в 17:30
Религия

Епархия не откажется от строительства храма в сквере Екатеринбурга

В Екатеринбурге епархия не собирается отказываться от строительства храма святой Екатерины у Театра драмы, на территории сквера.
Обновлено вчера в 14:51
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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Северная Македония
Государство
Государство на юго-востоке Европы, на Балканском полуострове. Население, по данным Государственного статистического управления Республики Северная Македония, составляет 2 073 702 человека, территория - 25 333 км². Занимает 145-е место в мире по численности населения и 145-е по территории.
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