Объявлен победитель «Евровидения-2019»РЕН ТВ вчера в 19:02

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Политика На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".

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Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении» Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.

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Политика Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.

Политика Иран меняет тактику экспорта нефти "Тактика Министерства нефти при экспорте нефти и нефтепродуктов изменилась и, возможно, изменились пункты назначения нефтяных грузов из наших портов", сказал ILNA заместитель директора по морским делам Ирана по портам и морским организациям Хади Хакшенас.

Политика Порошенко дал несколько советов Зеленскому Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

Происшествия Ищут открытых людей: чем сегодня живут уличные жулики Телефонные мошенники днями и ночами прочесывают глобальную паутину, анализируя личные данные самых разных людей и выискивая в них любую зацепку, с помощью которой можно вытянуть из потенциальной жертвы купюры.

Происшествия Миллиарды полковников ФСБ показали на видео В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

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Политика В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17 Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.

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Футбол Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1 Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.