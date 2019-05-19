Музыка

Участники финала «Евровидения» завершили выступленияРБК вчера в 17:12

Участники «Евровидения-2019» завершили выступления в финале музыкального конкурса, который в эти минуты проходит на сцене выставочного центра в Тель-Авиве. Прямая трансляция мероприятия доступна на официальном Youtube-канале «Евровидения».
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На «Евровидении» завершились выступления участников

РЕН ТВвчера в 17:20

Финал «Евровидения-2019» пройдёт в субботу в Тель-Авиве

Интерфакс17 мая в 17:03

Стартовал финал «Евровидения-2019» в Тель-Авиве

iReactorвчера в 15:36

В Тель-Авиве проходит финал «Евровидения-2019»

Аргументы и Фактывчера в 15:27

Тель‐Авив встречает финал Евровидения. Море еды и веселья

Телеканал 360°вчера в 15:09

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Вести ФМвчера в 04:27

Участники финала «Евровидения» завершили выступления

РБКвчера в 17:12
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Музыка

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Организаторы Евровидения приняли решение о дисквалификации белорусского жюри перед финалом песенного конкурса.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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