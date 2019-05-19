Музыка
Участники финала «Евровидения» завершили выступленияРБК вчера в 17:12
Участники «Евровидения-2019» завершили выступления в финале музыкального конкурса, который в эти минуты проходит на сцене выставочного центра в Тель-Авиве. Прямая трансляция мероприятия доступна на официальном Youtube-канале «Евровидения».
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Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
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О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на #Eurovision2019 pic.twitter.com/6E2ne28vfo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 мая 2019 г. На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).
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Лидер лейбористов в Австралии признал поражение на выборах в парламент
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Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
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