Участники финала «Евровидения» завершили выступленияРБК вчера в 17:12

Участники «Евровидения-2019» завершили выступления в финале музыкального конкурса, который в эти минуты проходит на сцене выставочного центра в Тель-Авиве. Прямая трансляция мероприятия доступна на официальном Youtube-канале «Евровидения».

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