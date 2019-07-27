Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клубаРоссийская газета вчера в 21:53
Участники чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, пострадали во время обрушения крыши в ночном клубе, расположенном неподалеку от деревни атлетов.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Космос
Прототип корабля SpaceX Starship поднялся в воздух
Частная американская аэрокосмическая компания SpaceX провела испытания двигателей Raptor, в ходе которых прототип корабля Starship поднялся в воздух на высоту 20 метров.
Обновлено в 02:15
Экономика
Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанола
Корпорация развития Дальнего Востока выделила для нового завода и вспомогательных производств площадке Сковородино земельный участок площадью более 50 гектаров.
Обновлено вчера в 21:40
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Единоборства
Чемпион мира по боксу оценил навыки Колашинаца в драке с грабителями
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер похвалил защитника «Арсенала» Зеада Колашинаца, который голыми руками отбился от двух грабителей.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету
С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Авто
Названы причины отказаться от покупки авто старше 10 лет
Эксперты назвали причины, согласно которым лучше отказаться от приобретения автомобиля старше 10 лет.
Обновлено в 02:15
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Появилось видео нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге
В социальных сетях появилось видео нападения молодого человека на кондуктора троллейбуса в Петербурге.
Обновлено в 02:38
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Баскетбол
Уэстбрук восстановится к началу предсезонной подготовки
Новичок "Хьюстона" Расселл Уэстбрук вернется в строй к тренировочному лагерю, сообщает Clutch Points.
Обновлено вчера в 18:54
Наука
Разработан материал, который зарядит гаджет от человеческого тела
Обновлено 25 июля в 16:26
Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на £200 тысяч
Британский регулятор СМИ Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания.
Обновлено вчера в 06:04
Наука
Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
Мадагаскарские пауки плетут паутину в десять раз прочнее кевлара. А ведь из этого материала делают пуленепробиваемые жилеты.
Обновлено 25 июля в 14:22
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено вчера в 14:40