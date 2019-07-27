Участники чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, пострадали во время обрушения крыши в ночном клубе, расположенном неподалеку от деревни атлетов.

Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба

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