Происшествия

Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клубаРоссийская газета вчера в 21:53

Участники чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, пострадали во время обрушения крыши в ночном клубе, расположенном неподалеку от деревни атлетов.
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