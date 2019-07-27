Происшествия
Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубеГазета.Ru 02:58
Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
Обновлено вчера в 04:33
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
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Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Политика
Моряки задержанного Украиной танкера вернулись в Россию
Моряки задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit вернулись в Россию и едут домой.
Обновлено вчера в 05:11
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено вчера в 14:52
Космос
NASA озвучило причину возникновения частых землетрясений на Земле
Сотрудники NASA озвучили причину возникновения частых землетрясений на Земле, связав их с Луной.
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Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Обновлено в 03:51
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
В начале следующей недели москвичей ожидает резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 04:34
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Врачи сообщили, что состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
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Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Теннис
Рублёв: «Тим является лучшим теннисистом на грунте после Надаля»
Рублёв отметил, что Тим по игре на грунтовом покрытии является вторым теннисистом после Рафаэля Надаля.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Николаев показал архивное фото с Пугачевой
Певец и музыкант Игорь Николаев поздравил подписчиков в Instagram с Днем военно-морского флота и поделился снимком с Аллой Пугачевой, сделанным во Владивостоке 35 лет назад.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Культура
Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров
На канале в YouTube мультфильм можно посмотреть с 2015 года и за это время с учетом всех серий было собрано 1,5 миллиарда просмотров.
Обновлено в 01:42
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Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе
Обновлено в 03:39
Футбол
Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов
Обновлено вчера в 15:27
Кино
«Аладдин» заработал миллиард долларов в мировом прокате
Ещё одним фильмом 2019 года, взявшим в прокате миллиард, стал «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 02:58
Политика
Российские дипломаты снова встретились с задержанными в КНДР моряками
Дипломаты российского посольства в Корейской Народно-Демократической Республике провели вторую встречу с задержанными Северной Кореей моряками рыболовного судна.
Обновлено в 03:56
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-африканская республика сообщила, что стала 14-м государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич в эфире национального телевидения Сербии.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители оставили на обочине годовалую дочку
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Сотрудники СК проводят новые обыски у активистов и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Сотрудники СК утром пришли с обыском в квартиру пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Американского генерала обвинили в домогательствах к подчиненной
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
Атомную подлодку «Хабаровск» спустят на воду до конца года
Атомная подлодка «Хабаровск» будет спущена на воду на заводе «Севмаш» до конца 2019 года.
Обновлено в 04:36
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:25