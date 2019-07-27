Происшествия
Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубеГазета.Ru 02:58
Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
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Политика
Волкер уточнил, чего США ждут от России и как работает демократия
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США ждут от России ответных шагов, направленных на мирное урегулирование ситуации на востоке Украины.
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Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
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Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Культура
«Крокодила Гену» и «Попугая Кешу» снимут в 3D
Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" планирует снять продолжение историй про героев культовых советских мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка и крокодил Гена".
Обновлено в 05:28
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В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
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Обновлено в 05:17
Автоспорт
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Обновлено вчера в 12:12
Общество
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Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
В Грузии начались крупномасштабные учения НАТО
Многонациональные учения «Agile Spirit – 2019» («Проворный дух») начались в Грузии в субботу на военной базе в Сенаки на западе страны по направлению Абхазии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 04:12
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Тата Карапетян «подколола» Викторию Лопыреву в ее день рождения
Фолловеры увидели пост Таты Карапетян, бывшей жены Булатова, и решили, что слова бизнесвумен посвящены именно Лопыревой.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Белой Церкви украинская полиция проводит масштабную спецоперацию
Сотрудники украинской полиции при поддержке спецназа проводит в Белой Церкви (Киевская обл.) одновременные обыски по 50-ти адресам и задержания известных им членов преступного сообщества.
Обновлено в 04:47
Финансы
Центральный Банк снизил ключевую ставку
Центральный банк последовательно, но очень осторожно снижает эту ставку.
Обновлено вчера в 08:28
Футбол
Голкипер «Динамо» поблагодарил болельщиков за поддержку
Обновлено вчера в 19:00
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Питание в заведениях фастфуда оказывает негативное воздействие на организм человека.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
«Спартак» может расстаться с Мельгарехо
Обновлено 24 июля в 07:57
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Футбол
Клуб Бекхэма подписал первых игроков в своей истории
Клуб МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, объявил о подписании первых игроков в своей истории.
Обновлено в 05:12
Космос
Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море
Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Петербурге задержан Андрей Пивоваров
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Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Обновлено в 05:30
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
Рудковская похвасталась поступлением сыновей в МГИМО
Музыкальный продюсер Яна Рудковская похвасталась поступлением сыновей в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
Обновлено в 06:35
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02