Происшествия

Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубеГазета.Ru 02:58

Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
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