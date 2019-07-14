Политика
Участники акции оппозиции пришли к МосгоризбиркомуИзвестия 13:27
Около одной тысячи человек вышли на акцию оппозиции в Москве, связанную с предстоящими выборами в городскую Думу. Акция, заявленная организаторами как встреча «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», началась в Новопушкинском сквере.
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