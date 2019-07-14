Политика

Участники акции оппозиции пришли к МосгоризбиркомуИзвестия 13:27

Около одной тысячи человек вышли на акцию оппозиции в Москве, связанную с предстоящими выборами в городскую Думу. Акция, заявленная организаторами как встреча «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», началась в Новопушкинском сквере.
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В центре Москвы началась несанкционированная акция

Говорит Москва07:20

Всего тысяча человек приняли участие в несанкционированном митинге в Москве

Агентство Москва09:01

Несогласованная акция началась в центре Москвы

РИАМО08:01

МВД: в акции за выдвижение независимых кандидатов в Мосгордуму участвуют около тысячи человек

Новая газета10:27

Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами

Ведомости15:28

Яшин призвал каждый день выходить на акции за регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Коммерсантъ09:07

Бессрочная акция протеста у Мосгоризбиркома. Организаторы и участники о своих планах и действиях полиции

Дождь12:54
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Ахмат — Краснодар 1:0 (2-й тайм)

Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет

Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено в 11:45
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

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Происшествия

Учивший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

В авиакатастрофе под Москвой погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Актер Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Обновлено в 02:23
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Политика

Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*

В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Автоспорт

Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Футбол

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Обновлено в 11:26
Политика

Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за спасение ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что у России есть последний шанс для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:56
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Футбол

Азар определился с игровым номером в «Реале»

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.
Обновлено в 10:38
Общество

Московский зоопарк купил верблюда в Индонезии

Обновлено в 14:48
Политика

Зеленский впервые побывал на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт на границе с Крымом.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено в 11:17
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено в 15:55
Общество

Синоптики обещают возвращение летней погоды в центральную Россию

Летняя погода вернётся в центральную часть Европейской России с начала предстоящей недели.
Обновлено в 15:36
Футбол

Сергей Семак рассказал, какое будущее ждет Краневиттера и Заболотного

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ждет игроков сине-бело-голубых Матиаса Краневиттера и Антона Заболотного, которые не попали в заявку петербургского клуба на чемпионат России.
Обновлено в 14:44
Футбол

Дуглас Сантос: надеюсь, «Зенит» сохранит победный дух для чемпионства

Обновлено в 15:00
Происшествия

В Невском районе произошло ДТП с пострадавшими

Вечером в воскресенье, 14 июля, в Невском районе произошла серьезная авария.
Обновлено в 15:17
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Политика

По случаю Дня взятия Бастилии в Париже устроили военный парад

В Париже День взятия Бастилии отметили военным парадом, сообщает «МИР 24».
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

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На пляже в Одессе сошел оползень

Инцидент произошел около 17:00 между центральным пляжем и пансионатом «Борей». Оползень произошел на площади около 150 кв.м.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:49
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