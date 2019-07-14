Политика

Участники акции оппозиции пришли к МосгоризбиркомуРБК 09:19

В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
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