Политика
Участники акции оппозиции пришли к МосгоризбиркомуРБК 09:19
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
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