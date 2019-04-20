Экономика
Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублейRT на русском 08:52
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заключили 102 инвестиционных соглашения на общую сумму 215 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
Армия и оружие
Ополченка из ДНР погибла в ходе атаки ВСУ
Младший сержант ДНР 23-летняя Лилия Эгалегердиева погибла во время попытки представителей Вооружённых сил Украины скрытно проникнуть на территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Обновлено в 12:05
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Футбол
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Краснодаром»
Стал известен стартовый состав на сегодняшний матч 24-го тура Российской Премьер-лиги сине-бело-голубых против «Краснодара».
Обновлено в 13:09
Политика
В штабе Зеленского отреагировали на иск о снятии его с выборов
Напомним, 20 апреля адвокат Андрей Хилько написал на странице в соцсети Facebook, что в Шестой апелляционный суд Киева подан иск против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:11
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Политика
Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Как отмечается, третье решение в пользу Коломойского по "Приватбанку" было принято в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 16:06
Футбол
Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностоп
У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.
Обновлено в 15:05
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено 18 апреля в 09:03
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Единоборства
Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи
Обновлено в 13:55
Общество
Астрологический прогноз на 22 – 28 апреля для всех знаков зодиака
Благодаря соединению Солнца и Урана в вашем знаке неприятностей станет значительно меньше, и вы сможете реализовывать важные для вас идеи, планы.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты против С-300
Обновлено в 04:30
Происшествия
Стрелявшего по детям задержали в Москве
В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Космос
Ракета с чипом отправится на орбитальную станцию
Шаттл доставит чипы на Международную космическую станцию, где они будут подвергаться воздействию микрогравитации в течение примерно двух недель.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Обновлено в 09:31
Политика
Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Наука
Ученые обнаружили гены, повышающие риск развития шизофрении
Результатом стал список из 104 генов высокого риска, некоторые из которых кодируют белки, подвергающиеся «нападению» со стороны других заболеваний, с помощью лекарств, уже имеющихся на рынке.
Обновлено вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном
Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Нэшвилл — Даллас 2:4 (3-й период)
Во втором периоде команда из штата Техас ведёт со счётом 3:2. Третью шайбу гостей на седьмой минуте второго периода забросил российский нападающий Александр Радулов, ассистентом выступил Джейми Бенн.
Обновлено в 16:37
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
Радимов: Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов эмоционально отреагировал на победу первой команды в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:2).
Обновлено в 16:56
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Мать Кокорина опубликовала видео событий перед началом драки в кафе
Мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлены события перед началом драки с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в московском кафе.
Обновлено в 16:45
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12