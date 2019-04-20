Экономика
Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублейRT на русском 08:52
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заключили 102 инвестиционных соглашения на общую сумму 215 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
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Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
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Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
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Общество
Умерла советский и российский фотограф Галина Кмит
Галина Кмит родилась в 1931 году в Одессе. Она заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью
Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1.
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Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
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Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой
Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
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Технологии
Искусственный интеллект в прямом эфире сочиняет death-метал
Искусственный интеллект (ИИ) в прямом эфире на сервисе YouTube сочиняет и играет death-метал.
Обновлено в 12:03
Политика
Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»
Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 11:42
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия
Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки
Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Происшествия
Во Франции прошла 23-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:37
Происшествия
Слон насмерть затоптал пять человек в Индии
После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.
Обновлено в 11:20
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Приятно, когда соперник пытается играть в футбол, а не ставит автобус»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире "Матч Премьер" поделился ожиданиями перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
Обновлено в 09:27
Транспорт
ЦОДД до конца месяца приведет в порядок 40 тыс. светофоров
Обновлено в 08:53
Религия
Православные отметят Вербное воскресенье
К Вербному воскресенью уже подготовились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Миассе.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США
Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Спорт
Началась трансляция шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 12:00
Экономика
Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий
Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года.
Обновлено в 11:05
Космос
Музей в Вашингтоне впервые за 13 лет выставит скафандр Нила Армстронга
Летом 2015 года во Всемирной паутине сотрудники Национального музея воздухоплавания и астронавтики США организовали акцию для сбора средств на реставрацию скафандров Армстронга, ступившего первым в истории человечества на поверхность Луны, и Алана Шепарда, который в 1961 году полетел в космос через месяц после Юрия Гагарина.
Обновлено вчера в 04:48
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43