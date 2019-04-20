Экономика
Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублейRT на русском 08:52
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заключили 102 инвестиционных соглашения на общую сумму 215 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Происшествия
Два пострадавших в пожаре забайкальца добрались в больницу на попутке
Два брата из села Новая Заря Ононского района, которых бортом санавиации перевезли для госпитализации в городскую больницу №1, рассказали, как получили ожоги и на попутной машине добрались до местной поликлиники, сообщила 21 апреля пресс-служба Минздрава края.
Обновлено в 20:06
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Культура
Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета
Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 07:11
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Космос
Испытания системы для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно
Испытания переходной системы ракеты-носителя «Протон-М» для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно.
Обновлено в 19:19
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Общество
Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России
Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова
Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Пугачева высмеяла Волочкову на своем концерте – Ксения Собчак
Светская львица затронула актуальную тему – недавний юбилейный концерт Аллы Пугачевой, во время которого певица пригласила на сцену Анастасию Волочкову, и та продемонстрировала несколько шпагатов.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Политика
Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов
Иск с требованием отменить регистрацию Зеленского в качестве кандидата в президенты поступил в суд всего за несколько часов до начала второго тура выборов на Украине.
Обновлено в 18:06
Экономика
Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий
Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года.
Обновлено в 11:05
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено в 18:53
Политика
Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть
Пользователей сети поразило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:18
Космос
Ядро Меркурия оказалось твердым
Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
Обновлено 18 апреля в 11:58
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Общество
В Ленском районе селянам в два раза увеличили субсидию за сдачу молока
Администрация Ленского района первая в Якутии приняла решение в два раза увеличить субсидию сельхозтоваропроизводителям за сдачу молока, с 35 рублей за один килограмм до 70 рублей.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
11 человек погибли в аварии с перевернувшимся автобусом в Казахстане
Как ранее сообщало издание Nation News, три человека погибли во время столкновения автобуса и фуры в Томске.
Обновлено в 02:18