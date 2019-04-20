Экономика
Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублейRT на русском вчера в 08:52
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заключили 102 инвестиционных соглашения на общую сумму 215 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила около 19%
Избиратели активнее голосуют во втором туре выборов президента Украины, чем в первом, явка по состоянию на 11.00 мск составила около 19%, заявил в воскресенье на брифинге заместитель главы ЦИК Олег Конопольский.
Обновлено в 06:42
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Политика
Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
Обновлено в 08:22
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено вчера в 23:41
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов дебютировал в ПФЛ
Обновлено в 09:14
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным
Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Политика
Пятилетний белорус выиграл $2 тысячи за шутку про кузнечика-Зеленского
Мальчик исполнил актуализированный вариант детской песенки про кузнечика: "В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик / Зелененький он был / Представьте себе, представьте себе / Зеленский — президент !"
Обновлено в 10:03
Общество
«Самая тяжелая невеста России» похудела
Жительница Волгограда Наталья Руденко, известная как самая тяжелая женщина России, сбросила более 40 килограммов.
Обновлено в 09:29
Наука
Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции
Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
Обновлено вчера в 06:57
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Энергетика
Белоруссия попросила «Транснефть» увеличить поставки нефти
Белоруссия попросила «Транснефть» увеличить поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» из-за низкого качества топлива, поступающего по южной.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Хетафе» разгромил «Севилью» в матче за четвёртое место
"Хетафе" потеснил "Севилью" с четвертого места и опережает ее на два очка.
Обновлено в 10:02
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Футбол
Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продолжит голевую серию в оставшихся матчах чемпионата России по футболу, считает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено вчера в 17:32
Кино
Китайские власти пригрозили отменой проката фильма «Мстители 4: Финал»
Китайские власти обеспокоены рекордным для страны подорожанием билетов на премьерные сеансы фильма "Мстители 4: Финал".
Обновлено в 04:29
Политика
«Блок Петра Порошенко» будет участвовать в выборах в парламент
Выборы в парламент страны намечены на октябрь 2019 года. 21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 09:57
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Космос
Конспирологи заметили связь между пожаром в Нотр-Даме и планетой Нибиру
Конспирологи смогли заметить очевидную связь между пожаром в парижском Нотр-Даме и планетой Нибиру.
Обновлено в 04:23
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40