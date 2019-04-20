Экономика
Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублейИзвестия вчера в 08:34
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 20 апреля.
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Политика
Петр Порошенко проголосовал на выборах главы Украины
Обновлено в 06:36
Происшествия
Появилось видео взрыва в церкви на Шри-Ланке
Утром, около 8:40 по местному времени, по данным полиции, взрывные устройства сработали почти одновременно в шести местах: в католической церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция), церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане, церкви в Баттикалоа, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand Hotel и Kingsbury (последние три находятся в столице Шри-Ланки).
Обновлено в 07:06
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Суд взыскал с кемеровчан полученные ими от хакеров миллионы
Районный суд города Кемерово взыскал с четырех местных жителей более 2 млн. рублей. Средства оказались на их счетах после атаки хакеров.
Обновлено в 05:53
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Политика
Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась на избирательном участке в Киеве во время голосования кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье сайт "Громадського радио" ("Общественное радио").
Обновлено в 05:36
Политика
Полиция Украины получила более сотни сообщений о нарушениях на выборах
Национальная полиция Украины получила уже более сотни сообщений о нарушениях в ходе повторного голосования, сообщила пресс-служба МВД Украины "В Национальную полицию поступило уже 152 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Политика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Единоборства
Оверим нокаутировал Олейника в завершающем бою турнира UFC
Турнир по смешанным единоборствам UFC завершился в СК «Юбилейный» схваткой борцов Алексея Олейника и Алистара Оверима.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области
"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Александр Гобозов перестал видеться с сыном
Обновлено в 03:18
Происшествия
На западе Москвы столкнулись два грузовика и легковушка
Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на улице Нижние Мневники на западе Москвы, движение в районе аварии затруднено, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 05:14
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Первый экзит-пол с выборов президента опубликовали украинские журналисты
В сети появился первый экзит-пол с выборов президента Украины.
Обновлено в 06:52
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины
Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Спорт
Фигуристы Леонова и Шулепов поженились
Обновлено в 06:31
Политика
The Times: консерваторы призовут Мэй уйти в отставку
Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди намерен потребовать во вторник, 23 апреля, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку.
Обновлено в 04:07
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины
Информагентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
Футбол
Юрий Семин: жаль, что с ЦСКА сыграли вничью, мы хотели победить
В матче 24-го тура российской премьер-лиги "Локомотив" на поле "РЖД-Арены" в Москве сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.
Обновлено в 05:50
Авто
Представили премиальную «Ниву» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Игорь Крутой назвал причину отказа дочери заниматься музыкой
Как оказалось, Виктория Крутая до сих пор занимается музыкой, просто не настолько серьезно, как раньше, ведь семья для девушки - главное.
Обновлено в 01:20
Гаджеты
Макеты новых iPhone слили в Сеть
В Сети появились макеты новых iPhone, которые должны поступить в продажу уже в текущем году.
Обновлено в 04:16