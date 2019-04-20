Экономика

Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублейИзвестия вчера в 08:34

Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 20 апреля.
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На ЯМЭФ подписали больше 100 соглашений на 215 миллиардов рублей

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Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей

RT на русскомвчера в 08:52

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КИАвчера в 08:17

Юбилейный ЯМЭФ: общая сумма соглашений составила 215 млрд руб

РИА Новости Крымвчера в 08:10

На Ялтинском форуме заключили контракты на 215 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 08:04

Более 1700 рабочих мест появится в Крыму благодаря подписанным на ЯМЭФ соглашениям

ТАССвчера в 08:48

Соглашения на общую сумму 215 млрд рублей заключили на ЯМЭФ-2019

ИА Крыминформвчера в 07:46
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Украинский и российский политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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