Экономика
Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублейИзвестия вчера в 08:34
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 20 апреля.
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Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
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Армия и оружие
Израиль испытал ракеты против С-300
Обновлено вчера в 04:30
Единоборства
Американский боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив британца Хана
В августе 2017 года Кроуфорд нокаутировал Джулиуса Индонго из Намибии, став абсолютным чемпионом мира в весе до 63,5 кг, защитив пояса WBO и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевав титулы Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Обновлено в 00:44
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
На заводе в Мексике произошёл пожар
Пожар произошёл на заводе по переработке отходов, расположенном в мексиканском городе Толука.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Кедми рассказал об отставании США от России в военной сфере
По словам политолога, в Вашингтоне пугают развитием военных технологий России и способностью Москвы в ближайшем времени опередить США в этой сфере.
Обновлено вчера в 08:56
Хоккей
Радулов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»
Первой звездой матча был признан форвард «Далласа» Александр Радулов.
Обновлено вчера в 18:59
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
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Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
В двух церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования католической Пасхи.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено вчера в 18:48
Общество
В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика
Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Россия арендует на 49 лет Тартус в Сирии
Морской порт Тартус в Сирии в течение ближайшей недели передадут в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Times: принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Африку вскоре после рождения первенца
Рождение первого ребенка Маркл и принца Гарри ожидается в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 00:39
Экономика
КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ
Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова
Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено вчера в 19:56
Авто
Как сэкономить антифриз — простой совет
Периодически сливаю из нее антифриз обратно в бачок. Следы жидкости под мотором не появляются и покупать новый антифриз не нужно.
Обновлено вчера в 22:40
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Синоптики обещают в Москве летнее тепло на следующей неделе
В начале следующей неделе в Москву придет по-настоящему летнее тепло, сообщил 21 апреля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 00:48
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 10:21
Игры
Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
В Черное море вошел разведывательный корабль Британии
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
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Шоу-бизнес
Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру актрисы
Обновлено вчера в 16:30