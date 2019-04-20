Экономика

Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублейИзвестия вчера в 08:34

Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 20 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Юбилейный ЯМЭФ: общая сумма соглашений составила 215 млрд руб

РИА Новости Крымвчера в 08:10

Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей

RT на русскомвчера в 08:52

Правительство Крыма на ЯМЭФ-2019 подписало ряд соглашений на сумму 8 млрд рублей, — Аксёнов

КИАвчера в 08:17

На ЯМЭФ подписали больше 100 соглашений на 215 миллиардов рублей

КП - Крымвчера в 09:40

На Ялтинском форуме заключили контракты на 215 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 08:04

Более 1700 рабочих мест появится в Крыму благодаря подписанным на ЯМЭФ соглашениям

ТАССвчера в 08:48

Соглашения на общую сумму 215 млрд рублей заключили на ЯМЭФ-2019

ИА Крыминформвчера в 07:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Хоккей

«Вашингтон» с 3 очками Овечкина разгромил «Каролину» и повел в серии

Обновлено в 00:04
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Израиль испытал ракеты против С-300

Обновлено вчера в 04:30
Единоборства

Американский боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив британца Хана

В августе 2017 года Кроуфорд нокаутировал Джулиуса Индонго из Намибии, став абсолютным чемпионом мира в весе до 63,5 кг, защитив пояса WBO и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевав титулы Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Обновлено в 00:44
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

На заводе в Мексике произошёл пожар

Пожар произошёл на заводе по переработке отходов, расположенном в мексиканском городе Толука.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

Кедми рассказал об отставании США от России в военной сфере

По словам политолога, в Вашингтоне пугают развитием военных технологий России и способностью Москвы в ближайшем времени опередить США в этой сфере.
Обновлено вчера в 08:56
Хоккей

Радулов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

Первой звездой матча был признан форвард «Далласа» Александр Радулов.
Обновлено вчера в 18:59
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

В двух церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования католической Пасхи.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено вчера в 18:48
Общество

В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика

Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Россия арендует на 49 лет Тартус в Сирии

Морской порт Тартус в Сирии в течение ближайшей недели передадут в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русски

Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

Times: принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Африку вскоре после рождения первенца

Рождение первого ребенка Маркл и принца Гарри ожидается в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 00:39
Экономика

КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ

Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено вчера в 19:56
Авто

Как сэкономить антифриз — простой совет

Периодически сливаю из нее антифриз обратно в бачок. Следы жидкости под мотором не появляются и покупать новый антифриз не нужно.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Синоптики обещают в Москве летнее тепло на следующей неделе

В начале следующей неделе в Москву придет по-настоящему летнее тепло, сообщил 21 апреля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 00:48
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 10:21
Игры

Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11

Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Обновлено вчера в 17:58
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру актрисы

Обновлено вчера в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Украинский и российский политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное