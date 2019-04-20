Экономика
Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублейИзвестия вчера в 08:34
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 20 апреля.
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Происшествия
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 40 человек
Обновлено в 01:52
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины
Информационное агентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
На Украине начались выборы и появились первые нарушения
Обновлено в 02:03
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Общество
В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика
Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Алтайские чиновники объяснили, зачем хотят выставить на торги уникальное предприятие по производству детского питания
Вплоть до сокращения прибыли и уход в убыток, что может привести к банкротству предприятия, - пояснил «Вести Алтай» заместитель начальника Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Нико Ковач: «Будет неплохо, если „Фрайбург“ отберет очки у „Боруссии“»
Будет неплохо, если «Фрайбург» возьмет очки завтра, это может облегчить нам жизнь.
Обновлено вчера в 12:57
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Глава района Сергей Демидов поздравляет с Днём местного самоуправления
Благоустройство населенных пунктов, новые дома, магазины, комфортные условия проживания жителей, стабильность - во всем есть заслуга работников местного самоуправления.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Нотр-Дам спасли от полного разрушения
Обновлено в 02:26
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Политика
The Times: однопартийцы призовут Терезу Мэй уйти в отставку
В первый раз вопрос о доверии своему лидеру обсуждали однопартийцы — депутаты от Консервативной партии, во второй раз голосовала вся Палата общин.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Украина выбирает президента. Зеленский сохранен в бюллетене
На Украине сегодня проходит второй тур выборов президента.
Обновлено в 00:05
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Названы причины масштабных пожаров в Забайкалье
Обновлено в 02:12
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Обновлено вчера в 11:32
Политика
В Крым приедет делегация из США
В Крыму общественники из Соединенных Штатов планируют встретиться с политиками, активистами, пообщаться с журналистами и посетить исторические места.
Обновлено вчера в 01:21
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
В любви вас ожидают благоприятные перемены.
Обновлено вчера в 02:10
Авто
Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено вчера в 10:36
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Россия арендует на 49 лет Тартус в Сирии
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега
В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 00:43
Экономика
Mainichi рассказала о планах КНДР укрепить экономические связи с РФ
Государственная стратегия экономического развития КНДР на 2016-2020 года предусматривает постепенный отход от ориентации на Китай и укрепление внешнеэкономических связей с Россией, Ближним Востоком и странами Юго-Восточной Азии, сообщает в воскресенье газета Mainichi.
Обновлено в 00:09
Политика
В Северной Македонии пройдут выборы президента
Выборы нового главы Северной Македонии будут проходить в республике в воскресенье и станут первыми с момента переименования бывшей югославской республики и шестыми по счету после обретения страной независимости.
Обновлено вчера в 17:02