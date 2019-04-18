Экономика
Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублейИзвестия 08:34
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 20 апреля.
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На экономическом форуме в Крыму планируют заключить контракты на миллиарды рублей
РЕН ТВ18 апреля в 10:55
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