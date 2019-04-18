Экономика

Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублейИзвестия 08:34

Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 20 апреля.
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Более 1700 рабочих мест появится в Крыму благодаря подписанным на ЯМЭФ соглашениям

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Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей

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РЕН ТВ18 апреля в 10:55
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Украинский и российский политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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