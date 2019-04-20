Экономика
Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублейИзвестия 08:34
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 20 апреля.
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В Крыму назвали слова Порошенко о полуострове театральным приемом
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил высказывание президента Петра Порошенко о полуострове.
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Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
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Миллионы евро нашли в доме экс-президента Судана
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Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.
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Политика
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Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вне зависимости от того, кто станет победителем в президентских выборах на Украине, нужно, чтобы будущие власти в Киеве уважали международное право и международные обязательства.
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