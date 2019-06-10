Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечникомИзвестия 07:44

с чего всё началось

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива. Они написали о своих впечатлениях от игры российского музыканта в официальных аккаунтах группы в соцсетях.

Шоу-бизнес Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».

Происшествия СК опроверг получение дела Голунова Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова не передавали из полиции в столичное ГСУ Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Шоу-бизнес Алибасов рассказывал, что хотел покончить жизнь самоубийством Алибасов рассказывал в студии, что в его жизни был момент, когда он хотел покончить с собой.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Шоу-бизнес Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.

Происшествия Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".

Армия и оружие В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).

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Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».

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Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

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