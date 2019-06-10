Музыка
Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечникомИзвестия 07:44
Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива. Они написали о своих впечатлениях от игры российского музыканта в официальных аккаунтах группы в соцсетях.
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с чего всё началось
В официальном аккаунте группы Queen в Instagram и Facebook опубликовали видеоролик пермского балалаечника Андрея Кирякова, в котором он исполняет кавер-версию легендарной композиции Queen — The show must go on.Сайт города Пермь 59.ru03:40
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«Переложил ноты великого хита»: группа Queen восхитилась игрой пермского виртуоза-балалаечника
Сайт города Пермь 59.ru03:40
Музыкантам Queen понравился ролик пермского балалаечника Андрея Кирякова
ИА Текст (Пермь)вчера в 08:19
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
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