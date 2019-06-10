Музыка

Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечникомИзвестия 07:44

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива. Они написали о своих впечатлениях от игры российского музыканта в официальных аккаунтах группы в соцсетях.
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с чего всё началось
В официальном аккаунте группы Queen в Instagram
 и Facebook опубликовали видеоролик пермского балалаечника Андрея Кирякова, в котором он исполняет кавер-версию легендарной композиции Queen — The show must go on.
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Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

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Музыкантам Queen понравился ролик пермского балалаечника Андрея Кирякова

ИА Текст (Пермь)вчера в 08:19
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«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара»

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Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

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Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле

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