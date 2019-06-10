Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечникомИзвестия 07:44

с чего всё началось

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива. Они написали о своих впечатлениях от игры российского музыканта в официальных аккаунтах группы в соцсетях.

Космос Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.

Политика Huawei нашел российскую замену Android Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

Армия и оружие Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.

Происшествия Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

Политика СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.

Политика США не признают парламентские выборы в Южной Осетии Соединенные Штаты не признают состоявшихся 9 июня выборов депутатов парламента Южной Осетии.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Политика Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.

Общество В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».

Происшествия В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.

Экономика Уолл-стрит растет после отказа США от пошлин против Мексики Все основные индексы Уолл-стрит растут после отказа правительства США от намерения вводить «антимигрантские» пошлины на товары из Мексики, 10 июня передает агентство Reuters.

Экономика Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».

Политика Козак рассказал об авторе идеи федерализации Молдавии По словам Козака, который является спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Гаджеты Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0 Компания Intel, похоже, на выставке Е3 решила идти ва-банк. «Синий гигант» готовится бросить вызов AMD и её будущим процессорам Ryzen 3000.

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.

Футбол Сборная Кипра провела тренировку в Нижнем Новгороде Главный тренер киприотов Ран Бен-Шимон отметил, что у команды было совсем немного времени на восстановление после матча с Шотландией, который состоялся 8 июня.