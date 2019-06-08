На ПМЭФ-2019 подписали 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублейАгентство Телеграф вчера в 08:56

За три дня Петербургского международного экономического форума участники подписали 650 соглашений на рекордные 3,1 трлн рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков, сообщает "Деловой Петербург".

На ПМЭФ-2019 подписали 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей

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