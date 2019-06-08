Политика
Участники ПМЭФ-2019 подписали 650 соглашенийiReactor вчера в 07:01
Третий день Петербургского международного экономического форума продолжается в Северной столице. Как рассказал в субботу, 8 июня, заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ-2019 Антон Кобяков, в ходе мероприятия было подписано 650 соглашений на сумму 3,1 триллиона рублей.
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ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей
Петербургский дневниквчера в 07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:01, Ашберн
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Единоборства
Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
Происшествия
«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном
В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения».
Обновлено в 06:30
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Футбол
«МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ»
Как считает издание, стороны могут прийти к консенсусу, однако де Хеа стоит быть осторожнее, так как «ПСЖ» также рассматривает на роль своего нового голкипера француза Уго Льориса из «Тоттенхэма».
Обновлено в 02:35
Энергетика
Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
Обновлено в 06:55
Общество
Профессор педвуза назвал «отстоем» работников школ и поликлиник
В российских школах и поликлиниках работают самые худшие, так как хороший специалист туда не пойдет.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя и мавзолей
По данным собеседника агентства, угроза взрывов зафиксирована по 16 адресам, среди которых Останкинская телебашня, мавзолей и храм Христа Спасителя.
Обновлено в 06:15
Общество
Меган Маркл впервые после родов вышла в свет
Меган Маркл, как и планировалось ранее, после родов появилась на своем первом мероприятии в честь для рождения королевы Елизаветы II.
Обновлено в 03:55
Политика
Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за Brexit
Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Авто
Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей
Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Общество
В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:35
Авто
Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено в 04:18
Интернет
«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»
Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
Обновлено в 03:26
Футбол
Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян
Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:03
Путешествия
Московская и Тульская области готовят общий маршрут для туристов
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с РИА Новости сообщила, что Московская и Тульская области ведут разработку совместного туристического маршрута, который предлагает готовую программу с пребыванием в обоих регионах.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Партия «Слуга народа» представила первых 20 кандидатов в Раду
Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:30
Политика
В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви
Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
Обновлено в 06:40
Политика
Представитель Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Войска Вооруженных сил Украины убивают в Донбассе мирных жителей – об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в прямом эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Одиночество и алкоголь: что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову
Друзья утверждали: единственной бедой Инны Ивановны было бесконечное одиночество, которое съедало актрису изнутри, пока 14 лет назад Инны Ульяновой не стало.
Обновлено в 02:00
Общество
В Минтруде озвучили основную причину снижения рождаемости в РФ
Минтрудом была названа основная причина снижения рождаемости в РФ, заключающаяся в сравнительно низком уровне доходов граждан.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Полуголые россияне покатались в ванне по Белгороду
Обновлено в 06:49
Общество
Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу
Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».
Обновлено в 05:59
Происшествия
Студент из Ирака порезал гражданина Туниса из-за русского языка
Вечером 8 июня 24-летний студент из Туниса зашел в комнату, где живет 41-летний второкурсник из Ирака, и заявил, что хорошего преподавателя из него не получится.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Похудевшая Дарья Мельникова опровергла слухи об анорексии
На снимках звезда сериала «Папины дочки» выглядит сильно похудевшей.
Обновлено в 06:32