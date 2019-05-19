Энергетика

Участники ОПЕК+ отметили влияние отношений США и КНР на рынок нефтиRT на русском 05:31

Ранее российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что к концу апреля Россия находилась на уровне сокращения добычи нефти в 229 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
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Участники ОПЕК+ отметили влияние отношений США и КНР на рынок нефти

RT на русском05:31

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ пока не будет выносить рекомендаций по добыче

Интерфакс04:03

Ремонт на месторождении в Кашагане продлится до конца мая

ПРАЙМ04:18

Минэнерго Казахстана: мониторинг ОПЕК+ не вынесет рекомендаций по уровням добычи 19 мая

ТАСС04:01
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Политика

На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича

После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 05:52
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес

Волочкова после возвращения с Мальдив прикинулась мужчиной с усами

Во время недавнего отдыха на Мальдивах, Волочкова получила серьезную травму ноги.
Обновлено в 05:34
Общество

Кровь и молитвы: как в 2014 году батальон «Леший» строил засаду в ЛНР

Обновлено в 05:21
Футбол

Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»

Обновлено вчера в 21:01
Хоккей

Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Политика

Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика

Депутат Госдумы ответил Зеленскому на заявление по Крыму

Жители Крыма не нуждаются в освобождении, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, 18 мая сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Четыре эсминца типа 051 выведены из состава ВМС НОАК

В крупнейшей военно-морской базе Китая Цингдао состоялась церемония вывода из состава ВМС НОАК четырёх эсминцев типа 051 (164 Гуйлинь, 109 Кайфэн, 134 Цзуньи и 110 Порт-Артур), служивших более 30 лет в строю, дабы освободить названия кораблей и их бортовые номера для более современных эсминцев типа 052DG и 055.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Футбол

Воронежский «Факел» проиграл решающий матч во Владивостоке

Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе

Правительственная армия Сирии с 18 мая прекратила ведение огня в зоне деэскалации Идлиб.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Футбол

У футболиста сборной России намечена свадьба на день игры с Сан-Марино

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин, попавший в расширенный список кандидатов в российскую сборную, отметил, что на день, когда наша команда встретится с Сан-Марино (8 июня), у него назначена свадьба.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка

Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе

Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Здоровье

Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановить

По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 01:35
Кино

«Народный Оскар» от якутских фанатов передадут автору «Игры престолов»

Обновлено в 05:27
Политика

Бутина записала видеообращение в тюрьме

Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Музыка

Омский артист хочет подать в суд на Олега Газманова за плагиат

В эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» российский артист Олег Газманов рассказал о том, что омский бизнесмен и певец Александр Шаханин хочет подать на него в суд из-за композиции «Бессмертный полк».
Обновлено вчера в 12:18
Экономика

Маск лично проследит за тратами сотрудников Tesla

Основатель Tesla Илон Маск будет лично проверять корпоративные траты сотрудников своей компании.
Обновлено вчера в 04:58
Музыка

Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева на «Евровидении»

Продюсер, заслуженный артист Виктор Дробыш, готовивший к "Евровидению" конкурсантку от Белоруссии, заявил, что выступление россиянина Сергея Лазарева было безупречным.
Обновлено в 05:36
Экономика

Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ

Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
Общество

30 лет назад прошёл первый всесоюзный конкурс красоты

Обновлено в 05:31
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