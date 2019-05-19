Энергетика
Участники ОПЕК+ отметили влияние отношений США и КНР на рынок нефтиRT на русском 05:31
Ранее российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что к концу апреля Россия находилась на уровне сокращения добычи нефти в 229 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
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Политика
На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича
После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Волочкова после возвращения с Мальдив прикинулась мужчиной с усами
Во время недавнего отдыха на Мальдивах, Волочкова получила серьезную травму ноги.
Обновлено в 05:34
Футбол
Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»
Обновлено вчера в 21:01
Хоккей
Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Политика
Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика
Депутат Госдумы ответил Зеленскому на заявление по Крыму
Жители Крыма не нуждаются в освобождении, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, 18 мая сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Четыре эсминца типа 051 выведены из состава ВМС НОАК
В крупнейшей военно-морской базе Китая Цингдао состоялась церемония вывода из состава ВМС НОАК четырёх эсминцев типа 051 (164 Гуйлинь, 109 Кайфэн, 134 Цзуньи и 110 Порт-Артур), служивших более 30 лет в строю, дабы освободить названия кораблей и их бортовые номера для более современных эсминцев типа 052DG и 055.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Футбол
Воронежский «Факел» проиграл решающий матч во Владивостоке
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе
Правительственная армия Сирии с 18 мая прекратила ведение огня в зоне деэскалации Идлиб.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Футбол
У футболиста сборной России намечена свадьба на день игры с Сан-Марино
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин, попавший в расширенный список кандидатов в российскую сборную, отметил, что на день, когда наша команда встретится с Сан-Марино (8 июня), у него назначена свадьба.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе
Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Здоровье
Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановить
По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 01:35
Политика
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Музыка
Омский артист хочет подать в суд на Олега Газманова за плагиат
В эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» российский артист Олег Газманов рассказал о том, что омский бизнесмен и певец Александр Шаханин хочет подать на него в суд из-за композиции «Бессмертный полк».
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Маск лично проследит за тратами сотрудников Tesla
Основатель Tesla Илон Маск будет лично проверять корпоративные траты сотрудников своей компании.
Обновлено вчера в 04:58
Музыка
Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева на «Евровидении»
Продюсер, заслуженный артист Виктор Дробыш, готовивший к "Евровидению" конкурсантку от Белоруссии, заявил, что выступление россиянина Сергея Лазарева было безупречным.
Обновлено в 05:36
Экономика
Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ
Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
Общество
30 лет назад прошёл первый всесоюзный конкурс красоты
Обновлено в 05:31