Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублейТАСС 08:09
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей. Об этом сказал журналистам по итогам форума в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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В ходе Красноярского экономического форума подписаны соглашения на 600 млрд рублей
Rambler News Service09:34
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