Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублейТАСС 08:09

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей. Об этом сказал журналистам по итогам форума в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

Происшествия В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Общество Похолодание придет в Москву в начале апреля В первые дни апреля в московский регион придет похолодание, причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.

Происшествия Более 33 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протестах во Франции Около 33,7 тысячи человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе четыре тысячи в Париже, сообщает французское МВД.

Политика Спецназ СБУ вышел на улицы Украины Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

Политика Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.

Происшествия Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.

Общество Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.

Шоу-бизнес Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.

Политика Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.

Спорт Роднина назвала фигуристок скоропортящимся товаром Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему участия юниорок в чемпионате России среди взрослых.

Экономика Ford Sollers планирует продать заводы в России В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.

Политика Венгрия хочет получать азербайджанский газ Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.

Кино Нодара Мгалоблишвили похоронят в тбилисском пантеоне Актер Нодар Мгалоблишвили, скончавшийся 26 марта в возрасте 87 лет, будет похоронен 30 марта на «Новом пантеоне» на окраине Тбилиси, передает ТАСС.

Политика Путин подписал указ о призыве в армию По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Политика Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.

Политика Слуцкий: на Украине готовятся сфальсифицировать выборы Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщил, что на Украине готовятся к махинациям на выборах, которые пройдут завтра.