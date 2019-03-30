Экономика

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублейТАСС 08:09

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей. Об этом сказал журналистам по итогам форума в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Эксперт: малому бизнесу Красноярского края нужно больше данных о господдержке

ТАСС15:34

Соглашения на сотни миллиардов рублей подписаны на КЭФ

News.ru07:29

В ходе Красноярского экономического форума подписаны соглашения на 600 млрд рублей

Rambler News Service09:34

На КЭФ-2019 подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

RT на русском09:24

На КЭФ-2019 подписали соглашений почти на 600 миллиардов рублей

РИА Новости07:52

70 соглашений, 9 тысяч гостей: КЭФ-2019 завершил работу

REGNUM11:12

«70 соглашений на 600 миллиардов»: Красноярский экономический форум завершил свою работу

Newslab.ru09:23
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:18, Ашберн
Происшествия

В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Общество

Похолодание придет в Москву в начале апреля

В первые дни апреля в московский регион придет похолодание, причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Более 33 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протестах во Франции

Около 33,7 тысячи человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе четыре тысячи в Париже, сообщает французское МВД.
Обновлено в 15:29
Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы Украины

Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
Обновлено в 15:46
Здоровье

Ученые рассказали о причинах частых ночных походов в туалет

Обновлено в 14:16
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски

Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка

В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.
Обновлено в 05:00
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену

Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Политика

Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете

Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.
Обновлено в 14:09
Авто

Названы самые устойчивые к коррозии автомобили «АвтоВАЗа»

Обновлено в 14:46
Спорт

Роднина назвала фигуристок скоропортящимся товаром

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему участия юниорок в чемпионате России среди взрослых.
Обновлено вчера в 04:39
Экономика

Ford Sollers планирует продать заводы в России

В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено в 10:28
Политика

Венгрия хочет получать азербайджанский газ

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
Обновлено в 10:54
Кино

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

Обновлено в 15:59
Кино

Нодара Мгалоблишвили похоронят в тбилисском пантеоне

Актер Нодар Мгалоблишвили, скончавшийся 26 марта в возрасте 87 лет, будет похоронен 30 марта на «Новом пантеоне» на окраине Тбилиси, передает ТАСС.
Обновлено в 10:04
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Культура

Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Обновлено в 08:26
Политика

Слуцкий: на Украине готовятся сфальсифицировать выборы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщил, что на Украине готовятся к махинациям на выборах, которые пройдут завтра.
Обновлено в 14:44
Происшествия

В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку

Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветской России.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве и наследовании

Обновлено в 00:29
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