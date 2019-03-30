Экономика

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублейТАСС 08:09

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей. Об этом сказал журналистам по итогам форума в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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70 соглашений, 9 тысяч гостей: КЭФ-2019 завершил работу

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«70 соглашений на 600 миллиардов»: Красноярский экономический форум завершил свою работу

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На КЭФ-2019 подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

RT на русском09:24

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

ТАСС08:09

На КЭФ-2019 подписали соглашений почти на 600 миллиардов рублей

РИА Новости07:52

Соглашения на сотни миллиардов рублей подписаны на КЭФ

News.ru07:29

В ходе Красноярского экономического форума подписаны соглашения на 600 млрд рублей

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