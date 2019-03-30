Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублейТАСС 08:09

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей. Об этом сказал журналистам по итогам форума в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

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