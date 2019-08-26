Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. С таким заявлением выступил в понедельник, 26 августа, в ходе пресс-конференции по итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон.

Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

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