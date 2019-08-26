Политика
ИзвестияУчастники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. С таким заявлением выступил в понедельник, 26 августа, в ходе пресс-конференции по итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон.
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Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Экономика
Путин обеспокоился низкими доходами россиян
Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
Зампрокурора из Чечни объяснил происхождение изъятого у него порошка
Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца.
REGNUM 12:45
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Экономика
Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41
Политика
Порошенко пообещал поднять флаг Украины над Донецком
Discover24 02:29
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Политика
Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.
РИА Новости 08:10
Политика
В Киеве поставили задачу по «развалу Московии»
Глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко озвучила, какие задачи намерена преследовать Украина в отношении России.
Известия 11:29
Футбол
Урал — Сочи 3:1
"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Экспресс газета 10:10
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Технологии
МегаФон выпустил единый тариф для мобильной связи, домашнего интернета и телевидения
В зависимости от выбранного абонент получит мобильную связь с пакетами минут на других операторов и безлимитом на МегаФон, безлимитный мобильный интернет, домашний интернет на скорости до 300 Мбит/сек, пакет телеканалов, сериалов и фильмов, а также необходимое оборудование.
Ferra 08:45
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Общество
Автор «Супрематического креста» в Екатеринбурге призвал к диалогу
Художник Покрас Лампас призвал к дискуссии, чтобы найти компромиссное решение по своей работе «Супрематический крест».
REGNUM 03:59
Политика
Лавров заявил, что Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8
Россия никогда активно не поднимала вопрос о возвращении в G8. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Мойка78 08:11
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Музыка
Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос»
В восьмом сезоне музыкального шоу "Голос" в роли наставников проекта выступят Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также Валерий Сюткин, дебютант конкурса, сообщает пресс-служба Первого канала.
Газета.Ru 12:32
Футбол
«Ротор» в гостях обыграл «Спартак-2» в матче ФНЛ
Волгоградский "Ротор" победил московский "Спартак-2" в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 11:05
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Происшествия
Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы
В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
Общественная служба новостей 11:50
Здоровье
Врачи Подмосковья составили рейтинг самых опасных детских развлечений
Минздрав Московской области озвучил самые травмоопасные детские развлечения, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче
Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче.
Советский спорт 10:44
Культура
На фестивале «Таврида – АРТ» подвели итоги грантового конкурса
На фестивале «Таврида – АРТ» состоялось подведение итогов грантового конкурса, заявки на участие в котором подали свыше 500 молодых деятелей культуры и искусств со всей России.
Взгляд.ру 09:48
Происшествия
В Петербурге арестовали жителя Севастополя, убившего гида
Суд в Петербурге заключил под стражу жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве гида. Причиной преступления послужил автомобиль.
ТАСС 11:34
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11