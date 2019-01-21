Экономика
Участники ЕАЭС договорились уравнять акцизы на сигаретыРБК вчера в 23:00
Как сообщили РБК в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), члены союза достигли такого соглашения впервые. Какова вероятность гармонизации акциза на территории союза и как это скажется на нелегальной торговле табаком, разбирался РБК.
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Армия и оружие
В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военных
Обновлено в 01:32
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки
В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:22
Политика
Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией
Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Космос
Над Москвой началось кровавое лунное затмение
Над Москвой началось кровавое лунное затмение, во время которого естественный спутник Земли окрашивается в красновато-оранжевые тона.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Москве теплоход врезался в причал
В Росморречфлоте проинформировали о столкновении теплохода "Бьюти" с причалом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:53
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Вулканологи в ночь на 21 января зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный взрывное извержение.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Малоимущей семье в Таганроге выдали 47,5 рубля пособия
Управление социальной защиты Таганрога выдало многодетной малоимущей семье, в которой только один родитель, пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
На Урале в горах пропали две женщины из тургруппы
В горах на севере Свердловской области (территория Карпинского городского округа) идут поиски двух женщин, потерявшихся 19 января во время вылазки на Сухогорский камень.
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, 18 человек погибли
Обновлено в 00:56
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в 2018 году снизились до минимума за 28 лет
По данным Государственного статистического управления Китая, темпы роста ВВП КНР в 2018 году упали до минимума за 28 лет.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено вчера в 08:59
Космос
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
«Коммерсант» узнал об одобрении строительства первого участка ВСМ
Обновлено в 01:11
Общество
Население Китая в 2018 году увеличилось до 1,395 млрд человек
Население Китая в 2018 году увеличилось на 0,38%, превысив 1,395 млрд человек.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Несколько человек отравились угарным газом в Дагестане
Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Каспийска.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти
В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
В Совфеде допустили возможность пересмотра новогодних каникул
Глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, что российским работодателям могут позволить самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул.
Обновлено в 00:26
Политика
Филарет обозначил претензии ПЦУ на Киево-Печерскую Лавру
"Рада приняла механизм, как община может перейти в ПЦУ", - отметил Филарет.
Обновлено в 00:45
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за схода оползня в реку Бурея.
Обновлено вчера в 22:20
Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»
Обновлено вчера в 09:52
Здоровье
В поликлиниках Петербурга прекратили выдачу лекарств людям с ВИЧ
В Петербурге после проверки Контрольно-счётной палаты приостановили выдачу лекарств пациентам с ВИЧ в поликлиниках по месту жительства, пишет в понедельник газета «Коммерсант».
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Новосибирске задержали вылет самолета из-за неудачной подачи трапа
Вылет самолета авиакомпании "Победа" из Новосибирска в Москву утром в понедельник задержали из-за небольшого повреждения краски на самолете поданным к нему трапом, сообщила РИА Новости старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты
Apple возобновила продажу iPhone SE по цене $250
Обновлено вчера в 07:55
Кино
Скончался бывший агент ЦРУ Тони Мендес
Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Продукты изымают из перепродажи
Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Министр предпринимательства Якутии помогла задержать взяткодателя
Федоров был задержан оперативниками ФСБ с поличным при даче взятки.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Москве мужчина расстрелял своих похитителей
Неизвестные похитили мужчину в центре Москвы и вымогали у него 20 млн руб. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье
Медики рассказали о влиянии лунного затмения на здоровье
Заместитель главного врача Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслан Кошелев прокомментировал влияние «кровавого» лунного затмения на здоровье человека.
Обновлено в 01:17