Происшествия
Участникам протестов во Франции вынесли около 1 тыс. приговоров
Участникам протестов во Франции вынесли около 1 тыс. приговоровИзвестиявчера в 16:12
Около 1 тыс. обвинительных приговоров вынесено во Франции участникам протестов «желтых жилетов». Об этом заявил в понедельник, 7 января, премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1.
Известиявчера в 16:12
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Более тысячи приговоров было вынесено участникам беспорядков на протестах во Франции
RT на русскомвчера в 16:52
Порядка тысячи приговоров вынесли участникам «желтых жилетов» во Франции
Российская газетавчера в 15:55
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
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