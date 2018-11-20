Абдувахоб Маджидов, известный участием в гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова, выдворен за пределы РФ, поскольку представляет реальную угрозу общественному порядку и основам конституционного строя России.

с чего всё началось

Гражданин Таджикистана Абдувахоб Маджидов, который известен как участник гонок по Москве на джипе Gelandewagen, лишился права находиться в России. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Лиану Ахмедову.

Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России

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