Происшествия

Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России
Газета.Ru
03:59

Гражданин Таджикистана Абдувахоб Маджидов, который известен как участник гонок по Москве на джипе Gelandewagen, лишился права находиться в России. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Лиану Ахмедову.
Газета.Ru03:59
с чего всё началось

Участник гонок на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» выдворен из России за экстремизм

Абдувахоб Маджидов, известный участием в гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова, выдворен за пределы РФ, поскольку представляет реальную угрозу общественному порядку и основам конституционного строя России.
Агентство Москва00:00

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Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»

РИА Новости04:05

Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России

Газета.Ru03:59

Участника гонок на Gelandewagen сочли экстремистом и выдворили из РФ

Московский Комсомолец03:49

Участника гонок на Geländewagen выдворили из России

РБК03:24

Прославленного в гонках на Gelandewagen мажора выдворили из России за экстремизм

Lenta.ru01:53

Участник гонок на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» выдворен из России за экстремизм

Агентство Москва00:00

Приятель Руслана Шамсуарова выдворен из РФ за экстремизм

Говорит Москва00:18
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Россияне не обращались в генконсульство после ЧП с поездом в Каталонии

Обновлено в 04:06
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В Азербайджане из-под завалов жилого дома извлекли тела двух человек

Тела еще двух человек извлекли из-под завалов жилого здания в Гяндже, где утром произошел взрыв, сообщили РИА Новости в Минздраве Азербайджана.
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Полиция проверяет информацию об избиении пожилой женщины на Кубани

Полиция ведет проверку в Северском районе Кубани после появления в сети информации об избиении пожилой женщины, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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В жилом доме в городе Чусовой в Пермском крае произошел пожар, погибли шесть человек, включая полуторогодовалого ребенка, пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
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На западе Москвы произошла массовая драка с участием студентов-психологов.
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СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей

За девять месяцев 2018 года в России от «преступных посягательств» погибли 917 детей, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
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В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского

В Брюсселе около пяти утра неизвестный напал с ножом на полицейского, сообщает RTBF. Отмечается, что причина атаки пока неизвестна.
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На западе Москвы сгорел рейсовый автобус

Возле дома №6 на Боровском шоссе в Москве сгорел автобус, сообщает МЧС. Людей внутри не оказалось, пострадавших нет.
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Эксперты воссоздали возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»

Эксперты из Аргентины воссоздали возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан», затонувшей более года назад.
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Суд по лишению прав Аленичева состоится в течение месяца

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В Якутии осудили трех безработных жителей Оленекского района, совершивших две кражи.
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В Волгограде беременная помогла задержать магазинного вора

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Задержан сбивший солиста «Поющих гитар» водитель

Петербургская полиция задержала водителя, сбившего на пешеходном переходе солиста ансамбля "Поющие гитары" Валерия Ступаченко с супругой, передает РИА "Новости".
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На трассе в Башкирии от лобового столкновения погибла супружеская пара

Напомним, вчера вечером в Караидельском районе при столкновении двух легковых машин погибли шесть человек.
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