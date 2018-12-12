Происшествия

Участника банды Басаева заключили под стражу на два месяца
Победа 26
12:29

В отношении мужчины Ессентукский городской суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Все обстоятельства выясняет Главное следственное управление СК РФ по федеральному округу. Гражданина задержали 11 декабря.
Победа 2612:29
Светлана Петренко
В ходе расследования 11 декабря во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ, был задержан член банды Басаева Шамиль Казбулатов.
— Светлана ПетренкоМИР 24 02:46

Подробнее о событии

Суд в Ессентуках арестовал задержанного на Ставрополье члена банды Басаева

ТАСС10:52

Арестован еще один член банды Басаева

Телеканал 360°10:47

На Ставрополье арестован участник банды Басаева

RT на русском10:20

Суд арестовал еще одного члена банды Басаева

РИА Новости10:10

СК сообщил о задержании еще одного боевика из банды Басаева

Газета.Ru05:41

ФСБ поймала участника нападения на псковский десант из банды Басаева

РБК02:35

ФСБ задержала в Ставропольском крае еще одного участника банды Басаева

Интерфакс02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 22:00, Ашберн
Происшествия

Напавших на полицейских в Назрани ликвидировали

Обновлено в 13:48
Происшествия

Пожар на складе с покрышками в Москве ликвидирован

Вечером 12 декабря сообщалось о пожаре на складе с покрышками площадью 600 кв. м. В борьбе с огнем пожарно-спасательным подразделениям помогал пожарный поезд.
Обновлено в 18:09
Происшествия

В Кузбассе из-за пожара на шахте эвакуировали 118 горняков

Обновлено в 21:45
Происшествия

Полиция задержала родственников страсбургского террориста

Во Франции задержали родственников 29-летнего парня, устроившего стрельбу в центре Страсбурга.
Обновлено в 19:32
Происшествия

Спецборт из Сирии доставил на лечение в Москву тяжелобольного ребенка

Спецборт из Сирии доставил в Москву тяжелобольного ребенка, который пройдет лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Обновлено в 13:59
Происшествия

В московском автобусе были обнаружены гранаты

Обновлено в 21:35
Происшествия

Россиянина Никулина перевели из тюрьмы в клинику Лос-Анджелеса

Гражданина РФ Евгения Никулина, который был экстрадирован в США по обвинению в киберпреступлении, на прошедших выходных перевели из тюрьмы в клинику в Лос-Анджелесе для проведения психиатрической экспертизы, рассказал РИА Новости адвокат россиянина Аркадий Бух.
Обновлено в 20:20
Происшествия

В Афинах в результате криминальных разборок был убит человек

Местные СМИ предполагают, что причиной убийства могли стали криминальные разборки, пишет ТАСС.
Обновлено в 19:12
Происшествия

Двое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии

Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае рабочих находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое - в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Тела двух мужчин обнаружены в туалете на парковке в Москве

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двух человек в туалете на подземной парковке в Москве, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Полиция Торонто задержала в метро опасного пассажира с топором

Канадские полицейские на одной из станций метро в Торонто задержали мужчину с топором, сообщает СТV.
Обновлено в 20:28
Происшествия

Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

Обновлено в 07:18
Происшествия

В больнице Благовещенска делали перевязки канцелярским скотчем

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, это решение приняли после появления в местных СМИ информации о том, что одной из пациенток после операции врачи сделали перевязку канцелярским скотчем вместо пластыря.
Обновлено в 21:21
Происшествия

В Бразилии во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин

Более 200 женщин обвинили бразильского знахаря в неподобающем поведении во время спиритических сеансов.
Обновлено в 20:29
Происшествия

Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину

Обновлено в 12:25
ещё по теме
Шамиль Салманович Басаев
Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник сепаратистской борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Белгатой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное