По уголовному делу о массовых беспорядках задержан участник акции 27 июля Кирилл Жуков, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По информации юриста, Жуков сейчас находится на допросе в Следственном комитете.

Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках

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